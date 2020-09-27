Diyarbakır'da 87 yaşındaki kadın koronavirüsü atlattı

Tedavi gördüğü hastanede 43 gün entübe kalan Zeynep Koyuncu, sağlığına kavuşarak taburcu oldu.

Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesinde yaşayan 87 yaşındaki Zeynep Koyuncu, yaklaşık 2 ay önce koronavirüse yakalanarak, Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yoğun bakıma alındı.

Durumu ağırlaşan Koyuncu, bir süre sonra entübeye alındı.

43 GÜNÜN SONUNDA VİRÜSÜ YENDİ

43 gün boyuncu entübe kalan Koyuncu, tedavisinin iyi gitmesinin ardından servise alındı. Normal serviste 17 gün kaldıktan sonra yapılan test sonucunda Koyuncu'nun testi negatif çıktı.

Geçen pazar akşamı taburcu edilen Koyuncu, evinde karantinaya alındı. Evde karantinasını sürdüren Koyuncu'yla yakınları ve torunları görüntülü görüşme yapıyor.

"SAĞLIKÇILARIN MORAL DESTEĞİNİ UNUTAMAM"

Hastanedeki tedavi sürecini yeterince hatırlamadığını söyleyen Koyuncu, sağlık çalışanlarının kendisine verdiği moral desteğini unutmadığını belirtti.

Koyuncu, "Hastalığı biliyordum. Korktum. Tedavi sürecinde sağlık çalışanları bana 'Zeynep Teyze'yi çok seviyoruz' diyorlardı. Allah onlardan razı olsun. Şu an iyiyim, çok şükür evdeyim" dedi.

"EN SON YAKALANACAK İNSANDI"

Oğlu Ramazan Koyuncu, annesinin 87 yaşında olduğunu ve çok dikkatli olmasına rağmen koronavirüse yakalandığını söyledi.

Koyuncu, "Çok dikkat ediyordu, dışarı çıkmıyordu. En son yakalanacak insan olacağını düşündük. Ama yakalandı. Çevredeki bina sakinlerinden yakalananlar olmuştu. Koronavirüse yakalandığı gibi alıp özel bir hastaneye götürdük. Tahlilleri yaptıktan sonra pozitif olduğunu söylediler. Bir gün evde geçirmesini söylediler, eve getirdik. Sabah aradı çok kötü olduğunu söyledi. Hastaneye götürdük, yapılan tahlillerin ardından yatış yapıldı." diye konuştu.



















