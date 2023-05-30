Diyarbakır'da ağaçların altında oturan kadına yıldırım isabet etti

DHA
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarıları sonucu yağışlı hava tüm yurdu etkisi altına aldı..
Bu illerden birisi de Diyarbakır oldu.
Akşam saatlerinde Silvan ilçesi kırsal Güçlü Mahallesi'nde meydana gelen olayda, evinin önündeki ağaçların altında oturan Esra Yalçın’a, yıldırım isabet etti.
Yıldırım isabet eden kadın ağır yaralandı
İhbarla olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Yalçın, ilk müdahalenin ardından Silvan Dr. Yusuf Azizoğlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.
Yalçın’ın hayati tehlikesinin olduğu belirtildi.