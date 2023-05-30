Diyarbakır'da ağaçların altında oturan kadına yıldırım isabet etti Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde evin önündeki ağaçların altında oturan 28 yaşındaki Esra Yalçın, yıldırım isabet etmesi sonucu ağır yaralandı.

DHA

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarıları sonucu yağışlı hava tüm yurdu etkisi altına aldı..

Bu illerden birisi de Diyarbakır oldu.

Akşam saatlerinde Silvan ilçesi kırsal Güçlü Mahallesi'nde meydana gelen olayda, evinin önündeki ağaçların altında oturan Esra Yalçın’a, yıldırım isabet etti.

Yıldırım isabet eden kadın ağır yaralandı

İhbarla olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Yalçın, ilk müdahalenin ardından Silvan Dr. Yusuf Azizoğlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

Yalçın’ın hayati tehlikesinin olduğu belirtildi.