Diyarbakır'da anne, HDP'ye isyan etti: Benim kızımın özgürlüğü nerede

Diyarbakır'da anne, HDP'ye isyan etti: Benim kızımın özgürlüğü nerede

PKK tarafından kaçırılan evladı için HDP il binası önünde nöbet tutan anne, Selahattin Demirtaş'a özgürlük istenmesine sitem ederek, "Benim küçük kızımın özgürlüğü nerede?" dedi.

Diyarbakır anneleri, yüzlerce gündür HDP İl Binası önünde PKK tarafından dağa kaçırılan evlatları için nöbet tutuyor.

Bu zamana kadar birçok ailenin evlatlarına kavuştuğu eylemleri, evlatlarına kavuşmak isteyen diğer aileler de sürdürüyor.

Hüzünlü ve gergin bekleyişin devam ettiği eylemlerde zaman zaman aileler, sinirlerine hakim olamıyor.

SELAHATTİN DEMİRTAŞ'A ÖZGÜRLÜK İSTENMESİNE KARŞI ÇIKTI

Evladı PKK tarafından dağa kaçırılan bir anne de HDP eski Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'a yönelik özgürlük çağrıları yapılmasına tepki gösterdi.

Diyarbakır'da anne, HDP'ye isyan etti: Benim kızımın özgürlüğü nerede VİDEO



"KÜÇÜK KIZIM İÇİN KİM ÖZGÜRLÜK İSTEYECEK"

Acılı anne, evladına kavuşamadığı için duyduğu üzüntüyle HDP İl Binası önünde elini havaya kaldırarak, "Benim küçük kızım için kim özgürlük isteyecek?" dedi.

"BENİM CEYLAN'IMIN ÖZGÜRLÜĞÜ NEREDE"

Evladına kavuşmak isteyen anne, "Selahattin Demirtaş'a özgürlük istiyorlar. Benim Ceylan'ımın özgürlüğü nerede? Benim Ceylan'ım da bu ülkede öğretmen olacaktı. O küçücük çocuklara eğitim verecekti." ifadelerini kullandı.