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    Diyarbakır'da asansöre binme tartışması silahlı kavgaya döndü

    Diyarbakır'da asansöre binme meselesi yüzünden tartıştığı komşusu M.D.'nin silahlı saldırısına uğrayan M.B. ağır yaralandı. Olay yerinde bulunan 17 yaşındaki genç, hafif yaralandı.
    • DHA
    • 28.09.2021 - 19:35
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    Diyarbakır'da asansöre binme tartışması silahlı kavgaya döndü

    Akşam saatlerinde Diyarbakır merkez Kayapınar ilçesinde bulunan Huzurevleri semtinde meydana gelen olayda M.B, komşusu M.D ile asansöre binme meselesi yüzünden tartıştı. Yaşanan tartışmanın ardından bina sakinleri tarafları ayırdı.

    SİLAHLI SALDIRIYA UĞRADI

    İddiaya göre tartışmanın ardından aynı sokakta bulunan işyerine gelen M.B., tartıştığı komşusu M.D.'nin silahlı saldırısına uğradı. Kanlar içerisinde yere yığılan M.B., çevredekilerin yardımıyla hastaneye kaldırıldı.

    Diyarbakır da asansöre binme tartışması silahlı kavgaya döndü #1

    17 YAŞINDAKİ GENÇ, HAFİF YARALANDI

    Olay sonrası çevredekilerin müdahalesi sonucu silahlı saldırganla boğuşma yaşandı. Elinden silahı bırakmayan M.D.'nin açtığı ateş sonucu çevrede bulunan 17 yaşındaki H.İ. de tabancadan çıkan merminin göğsünü sıyırması sonucu hafif yaralandı. M.D. olay yerinden kaçarak uzaklaştı.

    Diyarbakır da asansöre binme tartışması silahlı kavgaya döndü #2

    BOĞUŞMA ANLARI GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI

    Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Güvenlik şeridiyle kapatılan bölgede polis inceleme yaptı. Olay sırasında çevredekilerin müdahale ettiği M.D. ile boğuşma anları ise güvenlik kamerasına yansıdı.

    Hastanede tedavisi süren M.B.'nin durumunun ağır olduğu bildirildi. Polis, çevredeki güvenlik kameraları incelerken, görgü tanıklarını da ifadesini almak üzere emniyete götürdü. M.D.'nin yakalanması için ekiplerin çalışması sürüyor.

    Diyarbakır da asansöre binme tartışması silahlı kavgaya döndü #3

    Diyarbakır da asansöre binme tartışması silahlı kavgaya döndü #4

    Diyarbakır da asansöre binme tartışması silahlı kavgaya döndü #5

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    Diyarbakır da asansöre binme tartışması silahlı kavgaya döndü #7

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