Diyarbakır'da bombalı araçla eylem hazırlığındaki terörist, polis ekiplerinin istihbarat çalışması sonucu engellendi. Eylem hazırlığındaki terörist gözaltına alındı.

Akşam saatlerinde Diyarbakır kent merkezinde meydana gelen olayda, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, yapılan istihbari çalışmayla bombalı araçla eylem hazırlığında olan terörist tespit edildi.

TERÖRİST EL YAPIMI PATLAYICIYLA KAÇMA GİRİŞİMİNDE BULUNDU

Polis ekipleri, yaptıkları teknik takip sonucu, teröristin kullandığı aracı Diyarbakır Havalimanı ve 8'inci Ana Jet Üs Komutanlığı'nın bulunduğu bağlantı yolunda durdurdu. Terörist, kullandığı araç durdurduktan sonra çanta içerisindeki el yapımı patlayıcıyla kaçma girişiminde bulundu.

TERÖRİST YAKALANDI

Bu sırada güvenlik güçlerinin teslim ol çağrısına rağmen terörist, elindeki çantayı atarak kaçmaya çalıştı. Yapılan girişimin ardındın terörist yakalanıp, gözaltına alındı.

Diyarbakır'da bombalı araçla eylem hazırlığı önlendi VİDEO

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EL YAPIMI PATLAYICI İMHA EDİLDİ

Polis ekipleri, teröristin kaçarken attığı çantayı incelemeye aldı. Olası bomba şüphesi nedeniyle olay yerine bomba imha ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen ekipler, caddeyi trafiğe kapatırken, çantayla ilgili inceleme başlatıldı. Ekipler, çantada el yapımı patlayıcı olduğunu belirledi. Patlayıcı, bomba imha uzmanlarınca kontrollü şekilde imha edildi. Patlayıcının imha anı ise kameraya yansıdı.













