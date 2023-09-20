Diyarbakır'da dev uyuşturucu operasyonu! 2 ton esrar ile 13 milyon kök kenevir ele geçirildi Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı, Lice kırsalında düzenlediği uyuşturucu operasyonunda, terör örgütü PKK'nın yasa dışı gelir elde etmesine engel oldu. 2 ton 120 kilogram esrar ile 13 milyon 514 bin 550 kök kenevir ele geçirilirken, 1 zehir taciri de gözaltına alındı.

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin ensonhaber.com Türkiye'nin terörle mücadelesi sürüyor. Yurt içi, sınır ve sınır ötesinde yürütülen operasyonlarla hem teröristler tek tek yakalanıyor hem de örgütün finans kaynağına darbe vuruluyor. Bu kapsamda bir operasyon da Diyarbakır'ın Lice ilçesinde düzenlendi. Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığınca, Lice Jandarma Komando Alay Komutanlığı, Diyarbakır JÖH, Ergani Jandarma Komando, Batman JÖH ve Mardin Kızıltepe Komando Tabur Komutanlıkları ile Diyarbakır PÖH, Lice Jandarma Komutanlığı ve güvenlik korucuların katılımıyla, Lice Bağlan ve Yalaza Mahallelerinde Şehit Jandarma Uzman Çavuş Ali Şirin narkoterör operasyonu düzenlendi. 2 ton esrar ile 13 milyon kök kenevir ele geçirildi 1 zehir tacirinin gözaltına alındığı operasyon sonucunda 2 ton 120 kilogram esrar ile 13 milyon 514 bin 550 kök kenevir ele geçirildi. "Onlara nefes aldırmayacağız” Sosyal medya hesabından operasyona ilişkin video paylaşımı yapan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, şu ifadeleri kullandı: Operasyonu düzenleyen kahraman jandarmamızı tebrik ediyorum. Allah ayağınıza taş değdirmesin. Zehir tacirleriyle mücadelemiz her yerde devam edecek. Onlara nefes aldırmayacağız.

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