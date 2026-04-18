Diyarbakır'da drift yapan otomobilin çarptığı çocuk öldü

Diyarbakır'da drift yapan otomobilin çarpması sonucu ağır yaralanan çocuk, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.
Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde Muhammet S., geçtiğimiz günlerde otomobiliyle drift yaparken öğrenciler Ali Kalkan (17) ve Ç.Ü.'ye (10) çarptı.
Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.
HASTANEDE CAN VERDİ
Olayda ağır yaralanan Ali Kalkan, tedavi gördüğü hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Muhammet S., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklandı.
