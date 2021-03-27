Terör örgütü PKK tarafından oğlu dağa kaçırılan bir baba, oturma eylemi sırasında HDP'yle sonuna kadar mücadele edeceklerini söyledi.

Diyarbakır'da terör örgütü PKK için HDP tarafından dağa kaçırılan Mehmet Akar'ın annesinin uğraşları sonuç verince, Diyarbakır'daki birçok aile evlatları için nöbete başladı.

3 Eylül 2019'dan beri HDP binası önünde süren oturma eyleminde birçok aile, evlatlarına kavuşmak için terör örgütüne ve siyasi uzantısı HDP'ye direndi.

6 yıl önce 15 yaşındayken kaçırılan oğlu Özkan için oturma eylemini sürdüren Süleyman Aydın, çocukların HDP aracılığıyla kaçırıldığını söyledi.

"14-15 YAŞINDAKİ ÇOCUKLARIN DAĞDA NE İŞİ VAR?"

Eylemlerini sürdürmeye kararlı olduklarını kaydeden Aydın, "Sonuna kadar HDP ile mücadele edeceğiz. Devletimiz büyüktür, çocuklarımız için büyük mücadele veriyorlar. HDP'ye sesleniyorum; bizim çocuklarımızı nasıl dağa götürmüşlerse öyle de getirsinler.

Çünkü biliyoruz ki HDP ve PKK eylemimizden büyük bir rahatsızlık duyuyor. Artık HDP milletvekilleri, ellerini biraz vicdanlarına koysunlar. 14-15 yaşındaki çocukların ne işi var dağda? Çocuklarımızın elinden kalemi aldılar, silah verdiler. HDP milletvekilleri de kendi çocuklarını Avrupa'ya gönderiyor." diye konuştu.

Diyarbakır'da evlat nöbeti tutan baba: HDP'yle sonuna kadar mücadele edeceğiz VİDEO

EVLADINA KAVUŞAN AİLE SAYISI 24 OLDU

Hacire Akar'ın oğlu Mehmet'in yanı sıra eyleme katılanlardan Hatice Ceylan'ın oğlu Cafer, Hüsniye-Hüseyin Kaya çiftinin kızları Mekiye, Halime Kadran'ın torunu Halil İbrahim, Necla-Metin Açan çiftinin oğlu Harun, Nizamettin-Aslıhan Eşrefoğlu çiftinin oğlu Hüseyin, Gevriye Ayhan'ın kızı Pelda, Melik Aslan'ın oğlu Volkan, Muhteber Birlik'in oğlu Veysi, Cahide Alkan'ın oğlu Mehmet Emin, Şahize Altınkaynak'ın kızı Halise Alptekin, Naime Dalmış'ın kızı Tekoşin Açar, Sait Açar'ın oğlu Haşim, Cemal Ertaş'ın oğlu Ramazan, Sever Fidan'ın oğlu Tayfur Fidan, Gülşen Çetin'in oğlu Erdal Çetin, Fahrettin- Meryem Akkuş çiftinin oğulları Erkan, Fattah-Perihan Kaya çiftinin oğlu Cuma, Safiye-Mehmet Emin Coşkun çiftinin oğlu İbrahim Coşkun, Mehmet-Keziban Yalçın çiftinin kızları Yasmin ve evlat nöbetinde olmayan 3 ailenin çocukları ile en son Selma Han'ın oğlu Onur'un da teslim olmasıyla evlatlarına kavuşan aile sayısı 24 oldu.

















