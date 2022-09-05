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    Diyarbakır'da eylem hazırlığında olan 4 PKK'lı yakalandı

    Diyarbakır'da eylem hazırlığında olan 4 PKK'lı yakalandı

    İçişleri Bakanlığı, Diyarbakır Silvan'da eylem hazırlığında olan 4 PKK/KCK'lının yakalandığını duyurdu.
    • 05.09.2022 - 19:04
    • Güncelleme : 05.09.2022 - 20:12
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    İçişler Bakanlığı, Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde yapılan yol kontrol uygulamalarına ilişkin açıklamada bulundu.

    Emniyet ekiplerinin yaptığı uygulama sırasında durdurulan bir araçta arama yapıldı.

    Eylem hazırlığında olan 4 PKK'lı yakalandı

    Araçtan çok sayıda silah ve mühimmatın da çıkması sonucu eylem hazırlığında olduğunu tespit edilen 4 PKK'lı terörist yakalandı.

    Bakanlıktan yapılan açıklama

    İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, “PKK/KCK terör örgütünce şehir merkezlerinde silahlı ve bombalı eylem yapmak amacıyla oluşturulan YPS yapılanmasına Diyarbakır ilinde büyük bir darbe daha vuruldu. Diyarbakır Silvan ilçesinde eylem hazırlığındaki PKK/KCK terör örgütü mensupları yol kontrol noktasında yapılan uygulamada yakalandı. Şüphe üzerine durdurulan araçta yapılan aramada 1 adet savunma tipi el bombası ve 1 adet 7.65 mm çapında tabanca ele geçirildi. Araçta bulunan ve terör örgütü içerisinde faaliyet gösterdikleri tespit edilen 4 şüpheli Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alındı. Şahısların ifade işlemleri devam ediyor” denildi.

    Diyarbakır da eylem hazırlığında olan 4 PKK lı yakalandı #1

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    Diyarbakır Silvan'da eylem hazırlığında olan 4 PKK/KCK'lının yakalandı

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