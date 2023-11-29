Diyarbakır’da feci kaza: 2 ölü Diyarbakır’da hafif ticari aracın kamyona arkadan çarpması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi hayatını kaybetti.

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İHA

Diyarbakır'da akşam saatlerinde Bismil ilçesinden Batman istikametine Of köyü yolu çıkışında, Batman istikametine seyir halindeki 35 AOU 491 plakalı hafif ticari araç, aynı istikametteki 08 ABE 445 plakalı kamyona arkadan çarptı.

Feci kazada 2 kişi can verdi

Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, olay yerinde hafif ticari araç içerisindeki Feyzi Gümüş (32) ve Kadri Gümüş’ün hayatını kaybettiğini belirledi.

Cenazeler otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)