Diyarbakır’da genç kız güzel görünmek istiyor

12 operasyon geçirmesine rağmen bir türlü sağlığına kavuşamayan 21 yaşındaki Berna Çiftçi, yardım bekliyor.

Diyarbakır’ın Bağlar ilçesi İskan Evleri semtinde oturan Berna Çiftçi (21), doğuştan engelli olarak hayata gözlerin açtı.

El ile ayak parmakları yapışık ve kafatasında problem olan Çiftçi, 12 kez ameliyat geçirdi.

OMUZ KAYMASI YAŞIYOR

Maddi durumları olmadığı için ameliyatlarının devamını getiremeyen aile, şimdilerde omuz kayması yaşayan ve geceleri sancıdan uyuyamayan kızlarına yardım edilmesini bekliyor.

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“BEN BİR BABAYIM, YÜREĞİM YANIYOR”

Emekli maaşıyla kızının ameliyatlarını yapamadığını belirten baba Mahmut Çiftçi, kızının sancılarının kendisinin yüreğini yaktığını söyledi.

Çiftçi, “Ameliyat etmediğimiz sürece omuzları aşağı doğru inerek sancı yapıyor. Maddi durumumuz olmadığı için, bugünlere kaldı. Şimdiye kadar 12 ameliyat geçirdi, maddi durumum yok tedavi edemiyorum. Ben bir babayım yüreğim yanıyor, kızıma yardım edilmesini ve tedavi yapılmasını acı çekmemesini istiyorum.” dedi.

"GÜZEL GÖRÜNMEK İSTİYORUM"

21 yaşındaki Berna Çiftçi ise girdiği ortamlarda güzel görünmek istediğini bunun için tedavisi yapılması gerektiğini belirterek, acılarının geçmesi için yardım beklediğini söyledi.