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    Diyarbakır’da hidrojen sülfür tüpü patladı: 18 işçi zehirlendi

    Diyarbakır'da baraj inşaatı sırasında hidrojen sülfür tüpü patlaması sonucu 18 işçi zehirlenme yaşadı. İşçiler hastaneye kaldırıldı.
    • 29.07.2022 - 23:16
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    Diyarbakır’da hidrojen sülfür tüpü patladı: 18 işçi zehirlendi

    Diyarbakır'da akşam saatlerinde Silvan ilçesi kırsal Babakaya Mahallesi'nde baraj ve hidroelektrik santrali inşaatının Babakaya su ileti tünelinde hidrojen sülfür tüpü patladı.

    18 işçi zehirlenme yaşadı

    Baraj inşaatında çalışan 18 işçi gazdan etkilenerek zehirlendi. 112 Acil Çağrı Merkezi’ne yapılan ihbar üzerine olay yerine sağlık ve güvenlik güçleri sevk edildi.

    Çalışma alanından alınan işçiler Silvan Dr. Aziz Yusufoğlu Devlet Hastanesine kaldırıldı.

    Diyarbakır’da hidrojen sülfür tüpü patladı: 18 işçi zehirlendi #1

    İşçilerin sağlık durumu iyi

    İHA'nın ahberine göre, tedaviye alınan işçilerin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, Diyarbakır AFAD İl Müdürlüğünden 5 kişilik Kimyasal Biyolojik Radyolojik Nükleer (KBRN) ekibinin gaz ölçümü için bölgeye gönderildiği kaydedildi.

    Diyarbakır’da hidrojen sülfür tüpü patladı: 18 işçi zehirlendi #2

    Diyarbakır’da hidrojen sülfür tüpü patladı: 18 işçi zehirlendi #3

    Diyarbakır’da hidrojen sülfür tüpü patladı: 18 işçi zehirlendi #4

    Diyarbakır’da hidrojen sülfür tüpü patladı: 18 işçi zehirlendi #5


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