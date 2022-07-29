Diyarbakır’da hidrojen sülfür tüpü patladı: 18 işçi zehirlendi

Diyarbakır'da baraj inşaatı sırasında hidrojen sülfür tüpü patlaması sonucu 18 işçi zehirlenme yaşadı. İşçiler hastaneye kaldırıldı.

Diyarbakır'da akşam saatlerinde Silvan ilçesi kırsal Babakaya Mahallesi'nde baraj ve hidroelektrik santrali inşaatının Babakaya su ileti tünelinde hidrojen sülfür tüpü patladı.

18 işçi zehirlenme yaşadı

Baraj inşaatında çalışan 18 işçi gazdan etkilenerek zehirlendi. 112 Acil Çağrı Merkezi’ne yapılan ihbar üzerine olay yerine sağlık ve güvenlik güçleri sevk edildi.

Çalışma alanından alınan işçiler Silvan Dr. Aziz Yusufoğlu Devlet Hastanesine kaldırıldı.

İşçilerin sağlık durumu iyi

İHA'nın ahberine göre, tedaviye alınan işçilerin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, Diyarbakır AFAD İl Müdürlüğünden 5 kişilik Kimyasal Biyolojik Radyolojik Nükleer (KBRN) ekibinin gaz ölçümü için bölgeye gönderildiği kaydedildi.