Diyarbakır'da karakolun duvarına motosikletle çarptı: 1 ölü, 1 ağır yaralı

İHA
Diyarbakır'ın Hazro ilçesinde saat 20.00 sıralarında Hazro ilçesinde, ilçede görev yapan J. Uzm. Çvş. Osman Öntemel’in yönetimindeki motosiklet, direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu görev yaptığı karakolun duvarına çarptı.
Sürücü öldü
Meydana gelen kazada Öntemel olay yerinde yaşamını yitirirken, arkasındaki arkadaşı ise ağır yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralı hastaneye kaldırıldı
İsmi öğrenilemeyen yaralı, olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Dicle Üniversitesi Hastanesi’ne kaldırıldı. Öntemel’in cansız bedeni, otopsi için morga götürüldü. Polis, kaza ile ilgili soruşturma başlattı.