Diyarbakır'da karşıdan karşıya geçen anne ve çocuğa araba çarptı Diyarbakır’ın Bağlar ilçesinde yolun karşısına geçmek isteyen anne ve 4 yaşındaki çocuğa hafif ticari aracın çarpma anı saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı.

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İHA

Diyarbakır'da yaşanılan feci kazada anne ve 4 yaşındaki çocuk ağır yaralandı.

Dün Bağlar ilçesi Bağcılar Mahallesi Çevlik Caddesinde meydana gelen olayda, saat 13.30 sıralarında yolun karşısına geçmek isteyen anne ve çocuğu, sol taraftan gelen hafif ticari aracın çarpmasıyla metrelerce sürüklendi.

Çevredekilerin durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralı anne ve çocuğu sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından çevredeki hastaneye kaldırdı.

Anne yoğun bakımda, çocuğun ayakları kırıldı

Annenin yoğun bakımda olduğu ve hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenilirken, çocuğunun sadece ayaklarının kırıldığı belirtildi.

Kaza anı kamerada

Polis, kaza ile ilgili inceleme başlattı.

Feci kaza ise saniye saniye kaydedildi.