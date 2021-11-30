İl Emniyet Müdürlüğü bünyesinde asayiş olaylarına müdahale için binlerce polis arasından özel olarak seçilen 3’ü kadın 17 personelin, zorlu parkur eğitimi görüntülendi.

Türkiye’de kurulan motosikletli Yunus polis timlerinin Diyarbakır’da 6'ncı dönem eğitimi sürüyor.

Asayiş Daire Başkanlığı öncülüğünde İl Emniyet Müdürlüğü bünyesinde ‘Motosikletli Yunus Polis Temel Eğitim’ kursuna, binlerce polis katıldı.

Uzman öğreticiler tarafından verilen eğitimde, kursiyerlere profesyonel motosiklet sürüşü, asayiş olaylarına müdahale, motosiklet üzerinden acil iniş ve binişler ile yer müdahale öğretiliyor.

SPORLA BAŞLIYOR, PARKURLA SÜRÜYOR

Öncelikli olarak sürüş odaklı eğitimin verildiği kursta Yunus polisleri, zorlu koşullarla sürekli teste tabi tutuluyor.

Kursiyerler, sporla başladıkları güne, parkur eğitimleriyle devam ediyor.

İnsanlarla sık sık diyalog halinde olan Yunuslar için iyi derecede İngilizce bilmek, olmazsa olmazlar arasında yer alıyor.

Diyarbakır'da motosikletli Yunus polislerinin zorlu eğitimi VİDEO



KURSA 3’Ü KADIN, 17 PERSONEL KATILABİLDİ

Eğitim, ileri sürüş ve silah eğitimleriyle de destekleniyor.

Elemelerden geçen binlerce polis arasından kursa 3’ü kadın, 17 personel katılmaya hak kazandı.

Kursiyerlerden erkeklerin en az 1,75, kadınların ise 1,70 boyunda olması gerekiyor.

YUNUSLAR, SUÇ ÖNLEME AÇISINDAN ÖNEMLİ

Kayapınar ilçesinde, stadyum yerleşkesindeki boş alanda bulunan parkurda eğitimlerini sürdüren motosikletli Yunus timleri, suç önleme açısından önem taşıyor.

Kentteki asayiş olaylarının azalmasına katkı sağlayan Yunus timleri, 7/24 esasına uygun olarak ara sokaklarda sık sık devriye görevi yürütüyor.

Şüphelileri durdurarak Genel Bilgi Taraması (GBT) yapan Yunus timlerinin, bu sayede suçları büyük oranda önlediği belirtildi.

YÜZDE 50 DÜŞÜŞ

Yenişehir, Bağlar, Kayapınar ve Sur ilçesinde ayrıca geçen aylara oranla sık sık yaşanan ev, iş yeri ve otomobil hırsızlığıyla kapkaç olaylarında yüzde 50 düşüş olduğu bildirildi.

Önümüzdeki günlerde mezun olacak 17 personel ile kentte görevli motosikletli Yunus sayısı, 5’i kadın olmak üzere 104 personele çıkacak.