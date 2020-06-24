Bir sürücünün, ölü olan sıpayı kullandığı aracın arkasına bağlayıp, metrelerce sürüklediği anlar kameraya yansıdı.

Diyarbakır'ın Sur ilçesine bağlı Hacıosman Mahallesi'nde ismi öğrenilemeyen bir sürücü, aracının arkasına bağladığı ölü sıpa ile metrelerce yol gitti.

RAHAT TAVIRLARI DİKKAT ÇEKTİ

Bir çobanın yanından geçerken de selam verip yoluna devam eden sürücü, bir süre sonra başka yola saparak gözden kayboldu.

Yaşanan o anlar ise başka bir sürücü tarafından cep telefonu kamerası ile görüntülendi.

Diyarbakır'da ölü sıpayı aracına bağlayıp sürükledi ViDEO