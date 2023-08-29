Diyarbakır’da otomobil yayalara çarptı: 2’si ağır 3 yaralı Diyarbakır’ın Kayapınar ilçesinde otomobilin yayalara çarpması sonucu 2’si ağır 3 kişi yaralandı.

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İHA

Diyarbakır'da Kayapınar ilçesinde akşam saatlerinde merkez Bağcılar Mahallesi Evrim Alataş Caddesi’nde, direksiyon hakimiyetini kaybeden araç sürücüsü, yolun karşısına geçmek isteyen 3 kişiye çarptı.

Çevredekilerin durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Hastaneye kaldırılan yaralılardan 2'sinin durumu ağır

Yaralılar olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Yaralılardan 2’sinin durumunun ağır olduğu öğrenilirken, polis kaza ile ilgili inceleme başlattı.