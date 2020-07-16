Diyarbakır'da özel anlar acı biber demetiyle kutlanıyor

18 yıldır Diyarbakır'da çiçekçilik yapan kadın esnaf, bir müşterisinin çiçek yerine acı biber demeti sipariş etmesinin ardından, acı biber demeti siparişleri almaya başladı.

Diyarbakır'ın 18 yıllık çiçekçisi, ilginç bir sipariş aldı.

Evlilik, tanışma yıldönümlerinde, Sevgililer Günü'nde ve doğum günleri gibi özel günlerde sipariş verilerek, çiftlerin birbirine en çok sunduğu hediyelerden biri de çiçek.

Kırmızı güller, papatya, karanfil, krizantem, orkide, karanfil gibi onlarca tür çiçekten oluşan renk renk buketlere, Diyarbakır'da bir yenisi daha eklendi.

'ACI BİBER DEMETİ'

Çiçekçiyi arayan müşterinin, eşi için acı biberden oluşan bir buket hazırlamasını istemesiyle, 'acı biber demeti' ortaya çıktı.

ÇOK YÖNLÜ BUKET

Müşterisinin siparişini önce şaka sandığını anlatan çiçekçi, daha sonra olayın ciddiyetine varınca, semt pazarında aldığı acı biberleri buket haline getirip, müşterisinin sipariş ettiği adrese ulaştırdı. Müşterisinin, eşine değişik bir sürpriz yapmak için böyle bir sipariş verdiğini anlatan esnaf, siparişi sosyal medyada paylaşmasının ardından, ilginç siparişler almaya başladıklarını söyledi.

Azbay, "Yıllardır çalıştığım bir müşterim var, bir gün telefon açtı 'isot var mı?' diye sordu. Ben espri yapıyor sandım. Ciddi olduğunu anlatıp, eşine isotlu buket göndermek istediğini söyledi. Nedeni sorduğumda ise müşterim, değişik bir sipariş vermek istediğini 'Hem yemek yapsın hem de isotları yesin, dili yansın' dedi." ifadelerini kullandı.

BUKET, MÜŞTERİNİN EŞİNE ULAŞTI

Müşterisinin verdiği acı biberli buketli siparişi eşine götürmek için evine götürdüklerinde, kadını güçlükle ikna ettiklerini söyleyen çiçekçi, şunları söyledi:

"İlk biber buketi siparişini götürdüğümüzde kapıyı çaldık, kadın etrafa bakarak kamera şakası olduğunu düşündü, sonra üzerindeki notu görünce ikna oldu. Biber buketinin fiyatı çiçeklere nazaran daha uygun. Kadın mutlu oldu. Biberlerle yemeğini yapıyor, mutfağında değerlendiriyor. Biberlerin ince ve uzun olması lazım. Genelde kırmızı isottan yapıyoruz. Ama bu mevsimde nadir bulunduğu için yeşilinden de alıyorum. Özellikle acı olmasına dikkat ediyorum. İnce ve düz olması lazım, çünkü buket olarak daha şık ve daha güzel duruyor."

Sevdiğiniz size acı biberden yapılmış buket gönderirse ne hissedersiniz sorusunun yöneltildiği kadınlar ise farklı tepkiler ortaya koydu. Kimi, terslerim dedi, kimi de “beni acısıyla tatlısıyla seviyordur diye anlarım” dedi.

LAHMACUNLU BUKET BİLE SORDULAR

Çiçekçi, acı biberden hazırlanan buketi sosyal medyada paylaşmasının ardından ilginç siparişler aldıklarını ifade ederek, lahmacunlu buket siparişi verenlerin olduğunu söyledi. Sosyal medyada bunu görenler sipariş vermeye başladı. Biraz da eğlenceye dönüştürdük bunu. Arayıp lahmacun yapıyor musun diyenler de var. Ben meyve tabağı da hazırlayıp gönderiyorum. Pırasa var mı diye soran da oluyor. Siparişler çok aşırı değil ama sosyal medyada görenler telefon açıp "biz de istiyoruz, biz niye daha önce düşünmedik diyerek sipariş veriyorlar" diye konuştu.





























