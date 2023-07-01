Diyarbakır’da sıcaktan bunalan çocukların tehlikeli oyunu

İHA
Hava sıcaklıkları iyiden iyiye kendini hissettirmeye başladı.
Doğu’nun incisi Diyarbakır’da da sıcaklık 40 dereceyi buldu.
Dicle Barajı'na atlayan çocuklar
Bunalan vatandaşlar bayram tatilini fırsat bilip göl ve baraj kenarlarına akın etti.
Serinlemek için Dicle Barajı’na giren çocukların yüksek kayalıklardan baraj gölüne atlayışları yürekleri ağza getirdi.
Takla atıp giriyorlar
Takla atarak suya giren ve yaşı epey küçük olan çocukların tehlikeli oyunu, saniye saniye cep telefonu kameralarına yansıdı.
Yasak ancak...
Öte yandan, Dicle Barajı da dahil göl ve nehir sularına girmek aslında yasak…
Yetkililerin boğulma riskine karşı sık sık uyarılarda bulunuyor.
Ancak bu uyarılar, dikkate alınmıyor.