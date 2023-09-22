Diyarbakır'da silahlı saldırı! Tartıştığı kadını vuran kadın tutuklandı

İHA
Diyarbakır'da yaşanılan silahlı saldırı olayında bir kişi tutuklandı..
Ergani ilçesinde 20 Eylül’de yaşanılan olayda, G.K. isimli kadın iş yerinde silahlı saldırıya uğradı.
G.K., mermilerin isabet ettiği omuz, kol ve bacağından yaralanarak hastaneye kaldırıldı.
Silahla 4 kez ateş açıp omuz, kol ve bacağından yaraladığı gerekçesiyle gözaltına alınan N.U. adlı kadının ise polisteki işlemleri tamamlandı.
Tutuklandı
Adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan tutuklandı.
Yaralı kadının tedavisi sürüyor
Saldırıda yaralanan G.K.'nin, Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki tedavisi sürüyor.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)