İHA
Asılsız ihbar, Diyarbakır'ı ayağa kaldırdı..
Merkez Bağlar ilçesi Şeyh Şamil Mahallesi 585’inci Sokak'ta Kahramanmaraş merkezli depremde hasar gören sağlık ocağının bodrum katında yağan yağmurla su birikintisi oluştu.
"Bodrum katında bebek var"
Bugün saat 15.30 sıralarında mahallede oynayan çocukların sokaktan geçen kadına binanın bodrum katında "bebek var" iddiası üzerine ihbarda bulunuldu.
6 saatlik çalışma sonucu ihbarın asılsız olduğu anlaşıldı
Olay yerine gelen AFAD, JAK, itfaiye, DBB Sualtı Arama ve Kurtarma ve polis ekipleri 6 saatlik çalışmanın ardından içeride bebeğe dair hiçbir şeyin olmadığını, ihbarın asılsız olduğunu belirledi.
Çalışmaların ardından binanın yıkılması için yetkililere beyanda bulunuldu.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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