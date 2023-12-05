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Diyarbakır'da su birikintisinde "bebek var" ihbarı asılsız çıktı

Diyarbakır'da su birikintisinde "bebek var" ihbarı asılsız çıktı Bağlar ilçesinde depremde ağır hasar gören sağlık ocağının bodrum katındaki su birikintisinde "bebek var" ihbarı üzerine ekipler harekete geçti. Uzun süren çalışmalar sonucu içeride bebeğe dair hiçbir şey bulunmadı. ekiplerin uzun süreli çalışmasının ardından asılsız olduğu ortaya çıktı.