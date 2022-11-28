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    Diyarbakır'da sur bariyerleri kaldırıldı

    Diyarbakır'da UNESCO listesinde yer alan tarihi surlar eşsiz manzarası ile büyülerken, yaklaşık 2 yıldır restorasyondan ötürü bırakılan bariyerler kaldırıldı.
    • Haber Merkezi
    • 28.11.2022 - 14:51
    • Güncelleme : 28.11.2022 - 15:06
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    Diyarbakır'da sur bariyerleri kaldırıldı

    Merkez Sur ilçesindeki Diyarbakır surlarının restore edilerek eski ihtişamına kavuşması için başlatılan çalışmaların bir kısmı tamamlandı.

    Surlarda yürütülen çalışmaların tamamlanan kısmında restore ile bırakılan bariyerler kaldırıldı.

    Bariyerlerin kaldırılmasıyla vatandaşlar, tehlikeye aldırış etmeden metrelerce yükseklikteki surlara çıkıp fotoğraf çekmeye başladı.

    İHA'nın haberine göre; İç Kale tarafındaki alanı ve surları gezen Bekir Altın, çıktığında çok korktuğunu, çıktığına bin pişman olduğunu söyledi.

    "Tehlikeli oluyor"

    Çok güzel olduğunu ama düşünmeden çıktığını ifade eden Altın, “İnerken de çok zorlandım. Çok kötü oldu, ayaklarım şu anda tutmuyor. Belediyenin demir parmaklık yapması lazım. Çıkıp inerken tehlike. İlla düşen olur. Ya kapatılacak, ya da parmaklık yapılacak. Genç kızları görüyorum kıyıya geliyorlar fotoğraf çekiyorlar. Tehlikeli oluyor. Şehriniz çok güzel. Güneydoğu gezisine çıktık. Gözlemim, çok tehlikeli gördüm. Çocuklar, özellikle gençler kıyıya gelip resim çekiyorlar. Televizyonlarda görüyoruz selfi yaparken düşenleri.” dedi.

    Diyarbakır'da sur bariyerleri kaldırıldı VİDEO

    Diyarbakır da sur bariyerleri kaldırıldı #1

    Diyarbakır da sur bariyerleri kaldırıldı #2

    Diyarbakır da sur bariyerleri kaldırıldı #3

    Diyarbakır da sur bariyerleri kaldırıldı #4

    Diyarbakır da sur bariyerleri kaldırıldı #5

    Diyarbakır da sur bariyerleri kaldırıldı #6


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