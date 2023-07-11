Diyarbakır’da taziye dönüşü kaza: 2’si çocuk, 1’i ağır 6 yaralı

İHA
Diyarbakır'ın Hani ilçesi Gürbüz Mahallesi yakınlarında saat 22.00 sıralarında, babalarının taziyesi sonrası yola çıkan ailenin bulunduğu 38 RV 036 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole yuvarlandı.
Kazada araçta bulunan K.Y., N.Y., Ç.Y, Ş.Y., Ö.Y. ve M.Y. yaralandı.
Yaralılar hastaneye kaldırıldı
Kazayı gören çevredeki vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Ekipler tarafından olay yerinde ilk müdahaleleri yapılan 5 yaralı, ambulanslarla Hani Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.
Annenin durumu ağır
Anne N.Y. ise durumunun ağır olması nedeniyle Dicle Üniversitesi Hastanesi’ne sevk edildi. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.