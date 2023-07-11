Diyarbakır’da taziye dönüşü kaza: 2’si çocuk, 1’i ağır 6 yaralı Diyarbakır’ın Hani ilçesinde taziye dönüşü meydana gelen trafik kazasında 2’si çocuk, 1’i ağır 6 kişi yaralandı.

İHA

Diyarbakır'ın Hani ilçesi Gürbüz Mahallesi yakınlarında saat 22.00 sıralarında, babalarının taziyesi sonrası yola çıkan ailenin bulunduğu 38 RV 036 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole yuvarlandı.

Kazada araçta bulunan K.Y., N.Y., Ç.Y, Ş.Y., Ö.Y. ve M.Y. yaralandı.

Yaralılar hastaneye kaldırıldı

Kazayı gören çevredeki vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Ekipler tarafından olay yerinde ilk müdahaleleri yapılan 5 yaralı, ambulanslarla Hani Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Annenin durumu ağır

Anne N.Y. ise durumunun ağır olması nedeniyle Dicle Üniversitesi Hastanesi’ne sevk edildi. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.