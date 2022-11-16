Diyarbakır'da Türk bayrağını öperek alan çocuklar yürekleri ısıttı

Milli maç öncesi sağlık ocağına ait Türk bayrağını alan çocukların görüntüleri polis ekiplerin harekete geçirdi. Ekipler 3 çocuğu ve ailesini ziyaret ederek milli maçı stadyumda izlemeye davet etti.

A Milli Futbol Takımı Diyarbakır Stadyumu'nda hazırlık maçında İskoçya ile karşı karşıya gelecek.

Maç öncesi kent Türk bayraklarıyla donatıldı.

Bölgedeki bir sağlık merkezi de Türk bayrağını göndere çekti. Bir süre sonra görevliler bayrağın yerinde olmadığını fark etti.

Bayrağın çalınma ihtimali üzerine olay polis ekiplerine bildirildi.

Bayrağı indirip öptü

Güvenlik kameralarını incelemeye alan ekipler, bir çocuğun kuruma ait Türk bayrağını direkten indirip öptükten sonra arkadaşlarına verdiğini tespit etti.

Yürekleri ısıtan olayın ardından İl Emniyet Müdürü Fatih Kaya'nın talimatıyla, isimlerinin Kasım Sarı, Hüsamettin Arpa ve Resul Tanrıverdi olduğu öğrenilen çocukların evleri polis ekiplerince ziyaret edildi.

Türk bayrağı ve milli forma hediye edildi

Polisleri kapıda gören küçük çocuklar büyük şaşkınlık yaşadı.

AA'nın aktarımına göre; evde çocuklarla bir süre sohbet eden ekipler, Türk bayrağı ve milli takım forması hediye etti.

"Milli maçı izlerken sallamak için aldım"

Öte yandan çocukları aileleriyle milli maçı izlemesi için Diyarbakır Stadyumu'na davet edildi.

Hediye edilen Türk bayrağını öpen çocuklar, formalarını giyerek ilk kez bir milli maçı sahada izleyecek olmanın heyecanını yaşadı.

Duygularını anlatan çocuklardan Kasım Sarı, Türk bayrağını milli maçı televizyonda izlerken sallamak için aldıklarını söyledi.

"Bizi maça davet ettiler"

Sarı, "Bayrağı aldığımda defalarca öptüm. Emniyet Müdürümüz ve polis ablalarıma teşekkür ediyorum. Bizi maça davet ettiler. Maçı hediyelerimle sahada izleyeceğim." dedi.

Stadyuma gidecekleri için heyecanlandılar

Hüsamettin Arpa ise milli maçı sahada izleyeceği, futbolcuları ilk kez yakından göreceği için heyecan ve mutluluk duyduğunu belirtti.

Resul Tanrıverdi de milli forması ve Türk bayrağıyla maça hazır olduğunu ifade ederek, bundan duyduğu mutluluğu dile getirdi.

"Çocuğumun bayrağı öptüğünü görünce gururlandım"

Kasım Sarı'nın babası Hüsamettin Sarı, polisleri evinin kapısında görünce çok şaşırdığını ifade ederek, "Çocuklarımız formalarını giydi, bayraklarını aldı, milli maça hazırız. Biz de çok heyecanlıyız. İlk kez milli maça gidiyoruz, gururluyuz, sürpriz oldu. Çocuğumun bayrağı öptüğünü görünce gururlandım. Vatanımıza ve milletimize böyle evlatlar lazım. Oğlumun alnından öpüyorum." ifadelerini kullandı.