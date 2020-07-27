Koronavirüs vaka sayısında büyük oranda artış görülen Gündeydoğu Anadolu Bölgesi'nde kaçak düğünler yapılıyor. İşletmeciler büyük zarara uğruyor.

Güneydoğu Anadolu Bölgesi, koronavirüs vaka sayılarının en yoğun olduğu bölgelerin başında yer alıyor.

Koronavirüs vakalarının ardından tedbir maksatlı kapatılarak, 1 Temmuz tarihinde tekrar açılan düğün salonları ise yoğun denetimlere tabi tutuluyor.

GİZLİ DÜĞÜN BİTTİ, KAÇAK DÜĞÜN BAŞLADI

Düğün salonlarının kapatıldığı süreçte gizli düğünler ile gündeme gelen Diyarbakır, bu sefer de kaçak düğün alanları ile gündeme taşındı.

DENETİM YAPILMIYOR

Düğün salonlarının açılması ile gizli düğünlerin önüne geçildi ancak bu kez de kaçak düğün alanları oluşturuldu. Sosyal mesafe kurallarının uygulanmadığı, maske takılmayan ve hiçbir hijyen önlemlerinin alınmadığı kaçak düğün alanlarında denetimlerin de yapılmadığı ortaya çıktı.

GİZLİ DÜĞÜNLER, YERİNİ KAÇAK DÜĞÜNLERE BIRAKTI

Düğün Salonları ve Organizasyoncular İşveren Sendikası Genel Başkan Yardımcısı ve Güneydoğu Anadolu Bölge Başkanı Murat Kaçar, pandemi sürecinde koronavirüs vakalarında artışa neden olan gizli düğünlerin, yerini kaçak düğünlere bıraktığına dikkat çekerek, bu düğünlerde koronavirüs ile ilgili hiçbir tedbirin alınmadığını söyledi.

Diyarbakır'da vatandaş, kaçak düğün yapıyor VİDEO



YAPTIRIM TALEP EDİYORLAR

Düğün salonlarının İçişleri Bakanlığı'nın açıkladığı genelgeye göre önlem aldığını ve bu salonlarda şu ana kadar tek bir koronavirüs vakasının yaşanmadığını vurgulayan Kaçar, kaçak düğünlerin kafeterya, restoran, çay bahçeleri, balıkçı, otoparklar ve site içlerinde hiçbir tedbir alınmadan yapıldığını ileri sürdü. Koronavirüs vakalarında artışa neden olan bu düğünlerin önlenmesi için girişimlerde bulunduklarını söyleyen Kaçar, bu kaçak düğünlere yönelik yaptırım uygulanmasını talep etti.

DÜĞÜN SALONLARI HER DÜĞÜNDE DENETLENİYOR

Kaçar, düğün salonların her düğünde denetlendiğini ifade ederek, kaçak düğün alanlarının denetlenmediğini söyledi. Kaçar, kaçak alanlarında yapılan düğünlerin düğün salonu işletmecilerini ekonomik olarak zarara uğrattığını anlatarak, şunları söyledi:

"Pandemi sürecinde düğün salonları açılmadan önce gizli düğünler vardı. Şimdi 1 Temmuz itibariyle bu sefer kaçak işletme dediğimiz herhangi bir evrakında düğün yapmaya hakkı olmayan kafe, restoran gibi yerlerde yapılan düğünler var. Biz İçişleri Bakanlığı'nın açıkladığı genelgeye göre tüm salon sahipleri olarak kendi içimizde istişareler yaparak hazırlıklarımızı yaptık. Ve en ufak bir olumsuzluğa izin vermeyecek şekilde çalışmalarımızı da yürüttük. Özellikle bu pandemi sürecini ranta çeviren, resmi evraklarında herhangi bir düğün alanı, düğün işletmecisi olmayan birçok işletme düğün yapmaya başladı. Bizim resmi düğün salonlarımız her akşam gözlemciler tarafından denetleniyor. Kaçak düğün alanlarının oluşması bizim gibi işletmeleri ekonomik alanda mağduriyet yaşattı. Kaçak düğün alanları denetlenemiyor. Bu alanlarda yapılan düğünlerde koronavirüs için hiçbir tedbir alınmıyor. Devletinde bu düğün yapan korsan işletmelere yönelikte yaptırım uygulamasını talep ediyoruz."

"KURALLARA UYULMAYAN DÜĞÜN VE TAZİYELER, VAKALARI ARTTIRDI"

Dicle Üniversitesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi ve Covid-19 Yoğun Bakım Koordinatörü Prof. Dr. Recep Tekin, koronavirüsün ortaya çıktığı süreçte Diyarbakır'ın vaka oranında Türkiye ortalamasının çok altında olduğunu belirterek, normalleşme ile birlikte maske ve sosyal mesafeye uyulmayan düğün ve taziyelerden kaynaklı koronavirüs vakalarında artış yaşandığını söyledi.

Düğünlerle ilgili Sağlık Bakanlığı'nın belirlediği kuralları hatırlatan Tekin, "Mart, nisan ve mayıs ayındaki pandemi döneminde Diyarbakır, Türkiye'nin çok çok altındaydı. Gerçekten halk, kurallara çok fazla uyuyordu. Ama normalleşme ile birlikte düğündür, taziyedir bunlarda birdenbire aşırı bir patlama oldu. Herkes hızlı bir şekilde düğünlerini yapmaya başladı. Taziyelere gitmeye başladı. Ve bunları hiçbir şekilde maske ve sosyal mesafeye uymayarak yaptı. Ondan sonra vaka sayımızda bir artış oldu. O yüzden bunları bir an önce bence sosyal mesafeye uyularak ve mümkün olduğu kadar maskeyi takarak bu tür vecibeleri yerine getirerek önlem almamız gerekiyor. Sağlık Bakanlığı'mız 1 Haziran'dan sonraki normalleşme sürecinde düğünlerle ilgili genel kuralları belirledi. Rehberimiz belli, düğün salonu yüzde 40'ın altında olacak, mümkün olduğu kadar açık alanda yapılacak, bir masada üç ya da dört kişinden fazlası olmayacak, kol kola halay çekilmeyecek. Takı töreninde toplu bir şekilde takı takılmayacak, takı takılacak ise gelinle, damatta değil de bir kutuya bırakması gerekiyor. Kesinlikle halay çekme, oyun oynama bunların olmaması gerekiyor. Çünkü biliyoruz ki yakın mesafe riski çok arttırıyor. Bunun dışında doluluk oranı çok önemli kapasitesinin maksimum yüzde 40'nın üzerine çıkmaması gerekiyor. Salon kapasitesi ne kadarsa onun yüzde 40'nı en fazla alması gerekiyor. Bir diğer önemli nokta burada bence özellikle yakın temas gerektiren kol kola halay gibi ya da dans gibi oyunların kesinlikle hiç olmaması gerekiyor" diye konuştu.





































