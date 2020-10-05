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    Diyarbakır’da yasaklı bölgede drone uçuran ABD’li yakalandı

    Diyarbakır’da yasak bölgede izin almadan drone uçuran ABD’nin Pensilvanya eyaleti nüfusuna kayıtlı şahıs, gözaltına alındı.
    • İHA
    • 05.10.2020 - 09:45
    • Güncelleme : 05.10.2020 - 09:45
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    Diyarbakır’da yasaklı bölgede drone uçuran ABD’li yakalandı

    Diyarbakır’ın Sur ilçesinde yasaklı bölgede drone uçurulduğu bilgisini alan güvenlik güçleri, bölgeye hareket etti.

    Bölgede bir kişiyi tespit eden polis ekipleri, şüphelinin üst aramasını gerçekleştirdi.

    PENSİLVANYALI ÇIKTI

    Yapılan aramada, şahsın isminin Mark John Xenakes olduğu ve ABD’nin Pensilvanya eyaletine kayıtlı olduğu belirlendi.

    14 YIL ABD ORDUSUNA ÇALIŞMIŞ

    Gözaltına alınan şahıs ifadesinde, 14 yıl ABD ordusuna bağlı uçak helikopter firmasında çalıştığını, 3 yıl drone uçurduğunu, drone uzmanı olduğunu ifade etti.

    Şüpheli, alanın yasaklı alan olduğunu bilmediğini, Diyarbakır surlarının görüntüsünü çektiğini kaydetti. Olayla ilgili geniş çapta inceleme başlatıldı.

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