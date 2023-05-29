Diyarbakır’da yol ortasında sırtından bıçaklandı Diyarbakır’ın Yenişehir ilçesinde bir şahıs, sokak ortasında sırtından bıçaklandı.

İHA

Diyarbakır'da merkez Yenişehir ilçesi Yenişehir Mahallesi Lise Caddesi’nde, yolda yürüyen M.G., kimliği tespit edilemeyen kapüşonlu bir şahıs tarafından sırtının üç yerinden bıçaklandı.

Sırtından bıçaklanan şahıs hastaneye kaldırıldı

Olay sonrası caddede birkaç el silah sesi duyuldu. 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralı şahıs, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye sevk edildi.

Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.