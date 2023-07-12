Diyarbakır'da zam isteyen taksiciler konvoy oluşturdu Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde taksimetre ücretlerine zam isteyen taksi şoförleri, korsan taksicilik ve durak sorunlarına da çözüm bulunması amacıyla eylem yaptı.

DHA

Asgari ücrete yapılan, memur ve emekli maaşlarında yapılacak olan iyileştirmelere rağmen, birçok hizmet sektöründe dolaylı yollarla maliyetler bahane edilerek ya yeni zamlar hayata geçirildi ya da zam taleplerinde bulunuldu...

Tarifelerinde zam isteyen sektörlerden biri de taksiciler oldu.

İstanbul'un ardından Diyarbakır'da da taksiciler zam talebinde bulundu.

Silvan ilçesinde çalışan 50 taksi sürücüsü, konvoy oluşturarak eylem yaptı.

Zam konvoyu

Şoförler, oluşturdukları konvoyla taksimetre fiyatlarına zam, korsan taksicilik ve durakla ilgili sorunlarının da çözülmesini isteyerek korna çalıp ilçede tur attı.





Kuruldukları günden bu yana duraklarının olmadığını ve korsan taksicilerin kendilerinden çok kazandığını belirten taksi şoförleri, bir süre ilçe caddelerinde gezindikten sonra eylemlerini sonlandırdı.