Diyarbakır’ı Basra sıcakları vurdu
İHA

Türkiye, dalgasının etkisi altında…

Çoğu il, mevsim normallerinin çok üzerinde seyreden sıcaktan dolayı kavruluyor.

Eyyam-ı bahurun ardından bu kez de Basra sıcaklarının vurduğu Diyarbakır’da hava bunaltıyor.

Restoranlar boş kaldı

Kentte termometreler, 47 dereceyi gösterdi.

Sıcağa dayanamayanlar sokağa çıkmadı, böylelikle restoranlar da boş kaldı.

Keyifli zaman geçirmek için akşam saatlerinin tercih edildiği şehirdeki işletmeler, bu durumdan fazlasıyla etkilenmiş durumda…

Diyarbakır’ı Basra sıcakları vurdu
Sıcaktan boş kalan bir restoran

"Birçok mekanın işi etkileniyor"

Diyarbakır’da tarihi bir restoranın yetkilisi Ahmet Ayaydın, “Bu saatlerde sağlık açısından zaten dışarı çıkmak çok doğru değildir. Sıcaklıklar yüksek olduğu zaman birçok mekanın işi etkileniyor. Vatandaşlar, havalar serinlediği vakit mekanları tercih ediyor.” dedi.