Diyarbakır’ı Basra sıcakları vurdu Mevsim normallerinin üstünde seyreden sıcak havalardan dolayı Diyarbakır’daki restoranlar boş kaldı.

İHA

Türkiye, sıcak hava dalgasının etkisi altında…

Çoğu il, mevsim normallerinin çok üzerinde seyreden sıcaktan dolayı kavruluyor.

Eyyam-ı bahurun ardından bu kez de Basra sıcaklarının vurduğu Diyarbakır’da hava bunaltıyor.

Restoranlar boş kaldı

Kentte termometreler, 47 dereceyi gösterdi.

Sıcağa dayanamayanlar sokağa çıkmadı, böylelikle restoranlar da boş kaldı.

Keyifli zaman geçirmek için akşam saatlerinin tercih edildiği şehirdeki işletmeler, bu durumdan fazlasıyla etkilenmiş durumda…

"Birçok mekanın işi etkileniyor"

Diyarbakır’da tarihi bir restoranın yetkilisi Ahmet Ayaydın, “Bu saatlerde sağlık açısından zaten dışarı çıkmak çok doğru değildir. Sıcaklıklar yüksek olduğu zaman birçok mekanın işi etkileniyor. Vatandaşlar, havalar serinlediği vakit mekanları tercih ediyor.” dedi.