Gündemdeki konuları üç boyutlu olarak saç kesimlerine işleyen berber Veysel Karaca, tribal adı verilen saç sanatıyla büyük ilgi görerek 9 ülkeden iş teklifi aldığını söyledi.

Diyarbakır'da yaşayan berber Veysel Karaca, 9 yaşında bir berberin yanında çırak olarak işe başladı. Adım attığı berberlik dükkanından usta olarak çıkan Karaca, yaklaşık 30 yıldır kuaförlük yapıyor.

Gündemi ve saç stillerini takip eden Karaca, Diyarbakır kültürünü yaptığı saç stillerine yansıtıyor. Berber Karaca, Kudüs, koronavirüs gibi gündemde olan trend konulara yaptığı saç stilleriyle değiniyor.

Karaca, iş tekliflerini sorunlarından dolayı kabul etmediğini kaydederek, ‘tribal’ saç sanatını Diyarbakır ve Türkiye’de yaymak istediğini dile getirdi.

"TÜRKİYE'DE YAPAN YOKTU, BEN BU İŞİ ÇÖZDÜM"

Veysel Karaca, 9 yaşında bu işe başladığını, yaklaşık 30 yıldır berberlik yaptığını söyledi. Türkiye’de ‘tribal’ çalışmasının saçta motif sanatı olduğunu ifade eden Karaca, “Motif sanatını Avrupalılar yapıyordu, Türkiye’de yoktu. Ben de bu konularda biraz meraklıyım. Yapabilir miyim dedim, başladım. Deneme yanılma yöntemiyle azmimle beraber bu işi çözdüm. Kudüs’ü yaptım. Kudüs’ü bir protesto olarak yaptım. Diğer çalışmalarımın da her birinin bir ismi var. 3D çalışmaları da yapıyorum. Bir tarantula çalışmam var. Onu da 3 boyutlu olarak yaptım. Sürekli bir şeyler katmaya çalışıyorum. Yüzlerce tıraş stili var. Her yıl yeni bir tasarım ortaya çıkıyor. Sürekli bu işi yapıyorsanız kendinizi geliştirmeniz gerekiyor.

Diyarbakır'da berber Veysel Karaca, gündemdeki konuları saça resmediyor ViDEO







"MESAJLARIMI KAĞIDA DEĞİL, KAFAYA ÇİZEREK BELİRTİYORUM"

Saç kesimlerini kalemle çizerek yapmadığını belirten Veysel Karaca, "Berber Veysel, saçı sıfır yapıyor. Ustura çekiyor. Usturadan sonra boş bir zemine kalemle çiziyor.’ Bu tabuları yıkmak için her bir çalışmanın videosunu çektim. Ondan sonra bize karşı düşünceler değişti. Bugün bir şeyler yapmaya çalıştık. Gündemde korona virüs var. Maskesiz dolaşmayın diyoruz, onları yaptık. Kamu spotu çalışması gibi. Kuaför olarak mesajlarımı kafaya çizerek belirtiyorum. Tabii Diyarbakır alışkın değil." dedi.

"9 ÜLKEDEN İŞ TEKLİFİ GELDİ"

Kendisine yurt dışından iş teklifi geldiğini söyleyen Karaca, "Güzel bir saç kesimi altına güzel ince bir tribal, hafif dalga tribal çizilir. Türkiye dışından 9 ülkeden bana teklif geldi. Sorunlarımdan dolayı gidemedim. Bu sanatı Türkiye’de yaymak istiyorum. Öğrenmek isteyen olursa öğretiriz. Tribal çalışmasına yeni girdim. 7, 8 yılım geçti, yazmak tarzım değil, ben sadece çizerim" dedi.

Tıraş olan Erhan Güney isimli vatandaş, bu tarz sanatlara önem verdiğini, hoşuna gittiğini kaydetti. Güney, "Gündemde olan şeylerden biri de aşının yeni çıkması. Onu da sanatsal olarak kafama geçirdiler. Stil olarak çizdiler hoşuma gitti" diye konuştu.

































