4 eşi, 56 çocuğu ve 300'den fazla torunu olan Hamo Ağa lakaplı Mehmet Arslan, bölgede 123 aile arasındaki husumeti barışla sonlandırdı.

Diyarbakır’ın Bismil ilçesinde 4 eşi, 56 çocuğu ve 300’den fazla torunu bulunan ‘Hamo Ağa’ lakaplı Mehmet Arslan’a Sur Kaymakamı Çiftçi tarafından bölgede 123 aile arasında husumeti barışla sonuçlandırdığı için ‘Barış Elçisi’ plaketi ve teşekkür belgesi verildi.

Diyarbakırlı Hamo Ağa’ya ‘Barış Elçisi’ plaketi ViDEO

Aslan’ın ikamet ettiği Bismil ilçesine bağlı Işıklar Mahallesi’ndeki evine gelen Sur Kaymakamı Çiftçi, “Kurban Bayramı arifesinde barışla anılan bir dinin mensupları olarak bir barış elçisine hakkını teslim etmek için bir aradayız. Hamo Ağa, diğer ismiyle Mehmet Arslan ağabeyimiz özellikle Sur bölgesinde geçtiğimiz bir yıl içerisinde oluşan ihtilaflarda, kan davalarında ve kavgalarda bir barış elçisi olarak bizlere çok yardımı dokundu. Sur bölgesinde 23 olayın kansız bir şekilde huzurla noktalanmasında bizlere çok katkısı oldu. Ben Mehmet Arslan ağabeyimize teşekkür etmek istiyorum.” dedi.

“KENTİN VE BÖLGENİN İHTİYAÇ DUYDUĞU TEK ŞEY BARIŞTIR”

Kentin ve bölgenin ihtiyaç duyduğu şeyin barış olduğunun altını çizen Kaymakam Çiftçi, “Bizlerin en çok ihtiyacı olan barıştır ve bunu vesile kılan bir ağabeyimiz olması itibariyle de Hamo Ağa'ya hem bir plaket ve teşekkür belgesi vermek istedik. O çok daha iyi şeyler ve güzel konumları hak ediyor. Ben kendisine, ailesine, çevresine barışa vesile oldukları için teşekkür ediyorum.” diye konuştu.

“BÖLGE İNSANLARININ BARIŞ VE HUZUR İÇERİSİNDE YAŞAMASINI TEK ARZUMDUR”

Kendine plaket ve teşekkür belgesi verilmesinden dolayı çok mutlu olduğunu belirten Hamo Ağa da bölgede bu tür önemli olayları barışla noktalamanın görevleri olduğunu söyledi.

Bölgede herkesin barış içerisinde yaşaması için didindiğini vurgulayan Hamo Ağa, “Sur Kaymakamımız ve Belediye Başkan Vekilimiz Abdullah Çiftçi’nin bu olayların barışla noktalandırılmasında büyük katkısı olmuştur. Bizler sadece vesile olduk. Bana verilen barış elçisi plaketi ve teşekkür belgesinden dolayı huzurunuzda teşekkür ediyorum. Her zaman insanların barış içerisinde ve kan dökmeden iç içe yaşamasına katkıda bulunmak için hazırım. Bölge insanları barış ve huzur içerisinde yaşamasını tek arzumdur.” şeklinde konuştu.