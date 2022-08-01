Diyarbakırlı kuyumcular soyguna karşı yakın savunma eğitimi aldı

Sarraflar ve Kuyumcular Odası Başkanlığı, üyelerine soyguna karşı yakın savunma eğitimi verirken, son 15 yılda soygunda hayatını kaybeden meslektaşlarını da unutmadı.

Diyarbakırlı kuyumcular, bir ilki yaşadı.

Sarraflar ve Kuyumcular Odası Başkanlığı, kuyumcu esnafının soygunlara karşı neler yapmaları gerektiği konusunda seminer düzenledi.

Kuyumcu, soyguna maruz kalırsa ne yapmalı?

Seminerde, kuyumcunun müşteriyi karşılaması, soyguna maruz kaldığında yapması gereken savunma tekniklerini uygulamalı olarak eğitmenler tarafından gösterildi.

Seminerde, son 15 yılda soyguna maruz kalıp hayatını kaybeden esnaf anılırken, ailelerine plaket takdim edildi.

Diyarbakır’daki kuyumculara soygun anında savunma eğitimi VİDEO

“Ahlaklı bir ticaret yürütmemiz gerekiyor”

Diyarbakır Sarraflar ve Kuyumcular Odası Başkanı Mehmet Yüksel, oda bünyesinde böyle çalışmaları sık sık yapacaklarını söyledi.

İHA’ya konuşan Yüksel, “Sektörümüzde son 15 yıl içinde üç talihsiz olay oldu. Yakınlarına başsağlığı diledik. Onları hatırlayarak adlarına plaket takdim ettik. İnşallah sektörümüzün başına bir daha böyle talihsiz olaylar gelmez. Sektöre faydalı olacak, teknik ve güvenlik anlamında Mücahit hocamız çalışma yaptı. Çok da faydalı olduğunu düşünüyorum. Birlik beraberlik içinde birbirini koruyarak, sahip çıkarak ahlaklı bir ticaret yürütmemiz gerekiyor. Burada bunu da yansıttık.” dedi.

Eğitimi judocu verdi

Ulusal Judo Federasyonu Yakın Savunma Tekniği Kurul Üyesi Mücahit Yılmaz, Diyarbakır’da bir ilk yaşandığını kaydetti.

Yılmaz, “Bu seminerde daha önceden saldırı nedeniyle vefat edenler anıldı. Keyifli, güzel taktik ve teknik bir eğitim yapıldı. Kuyumcu personelinin iş yeri açması, kapatması, müşteri karşılanması, saldırı anında nasıl doğru hareket etmesi gerektiğiyle farkındalık semineri oluşturduk.” diye konuştu.

“Yakın savunma tekniklerinin eğitimi verildi”

Kuyumcu Abdulkadir Gürhan ise seminerin amacı kuyumcu sektöründeki arkadaşlarının güvenlik ve koruması anlamında tedbirlerin alınması olduğunu belirtti.

Gürhan, “Soygunla ilgili mücadele, yakın savunma tekniklerinin eğitimi verildi. Biz de buna katıldık. DİKO’nun kendi güvenliğimizi alma anlamında yapmış olduğu desteklerden dolayı çok çok teşekkür ediyoruz.” şeklinde konuştu.