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İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden (DMM) yapılan açıklamada, bazı sosyal medya hesaplarından paylaşılan, "İstanbul'da yaşanan depremin, GPS SATURN gemisinin demirlediği noktada faya açtığı sondaj sonucu tetiklenmiş olabileceği" yönündeki iddiaların doğru olmadığı belirtildi.

"MARMARA DENİZİ'NDE HERHANGİ BİR SONDAJ FAALİYETİ BULUNMAMAKTADIR"

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"İddiayı güçlendirmek için kullanılan görüntülerin, Rönesans Endüstri Tesisleri'nin, BOTAŞ'ın Kuzey Marmara Doğalgaz Depolama Projesi'nde kullanacağı Jack-Up Sondaj Platformu'nun Aralık 2018'de İstanbul Boğazı'ndan geçişi sırasında kaydedildiği tespit edilmiştir. Öte yandan iddiaya konu GPS SATURN gemisinin, 2025 yılında depremin meydana geldiği Marmara Denizi'nde herhangi bir sondaj faaliyeti bulunmamaktadır.

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