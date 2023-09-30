Doğalgazla çalışan cihazların güvenli kullanımı için doğru kurulum ve düzenli bakım şart Konut ve iş yerlerinde doğalgazın güvenli kullanımı için sertifikalı firmalardan proje desteği istenmesi, bakım ve onarımın da periyodik yapılması gerekiyor.

AA & Ensonhaber

Son günlerde artan doğalgaz kaynaklı kazaların ardından uzmanlar, doğalgaz kullanımına dair bilinmesi gerekenleri aktardı.



Başkent Doğalgaz Dağıtım AŞ (Başkentgaz) Acil Müdahale Şefi İnan Uğur Yüceer, doğalgazın temiz ve güvenli bir yakıt olduğunu ancak çevresel etkenler ile kullanıcı hatalarından kaynaklanan üzücü olayların yaşanabildiğini söyledi.

Meskenlerde doğalgazla çalışan cihazların bakımı ve bu cihazlara ana bağlantılardan gazın ulaşmasını sağlayan tesisatın kontrolünün yapılmasının önem taşıdığına işaret eden Yüceer, tüm önlemlere rağmen gaz kaçağı olması durumunda "Alo 187 Doğal Gaz Acil" hattına ivedilikle ulaşılması gerektiğini belirtti.

Yüceer, doğalgaz tesisatının nerede olursa olsun sertifikalı firmalarca yapılması gerektiğini vurgulayarak, şöyle konuştu:

Doğalgaz bağlantılı cihazların, sertifikalı firma ile proje ve dağıtım şirketinin onayından sonra devreye alınması gerekmektedir. Ortamda bulunan cihazlardaki havalandırma menfezinin, soğuk hava girmesi ve benzeri nedenlerden dolayı kapatılmaması gerekiyor. Kış başlamadan önce kombi ve şofben benzeri cihazların bakımının yapılması gerekiyor. Hermetik kombilerde, yanma için gerekli hava, baca vasıtasıyla dışarıdan alınıp yanma sonucu oluşan atık gazlar da baca vasıtasıyla dış ortama atılmaktadır. Bacalı cihaz varsa yanma için gerekli havayı ortamdan alıyor, yanma sonucu oluşan gazları da baca vasıtasıyla dış ortama atıyor.

Doğalgazın yanması sonucu açığa çıkan yoğun su buharının, bacanın bağlı olduğu duvar başta olmak üzere tuğla ve ekipmana zarar verdiği uyarısında bulunan Yüceer, şunları kaydetti: