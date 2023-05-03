Doğu Karadeniz’de çay hasadı dönemi yaklaşıyor 2023 yılı yaş çay tarımı sezonu öncesi, bahçelere girip yabancı otları temizleyerek son hazırlıklarını büyük oranda tamamlayan üreticiler, ürünlerinin hasat olgunluğuna ulaşmasını bekliyor. Kısa süre içerisinde çay hasadına başlayacak olan üreticilere, ‘çayınızı kendiniz toplayın’ çağrısında bulunuldu.

DHA

Doğu Karadeniz’de Rize, Trabzon, Artvin ve Giresun illerinde, 830 bin dekar alanda 1 milyon üretici tarafından yapılan yaş çay üretiminde hasat dönemi yaklaşıyor.

Bölgede, 2023 yılı birinci sürgün yaş çay alım sezonunu başlamasına kısa süre kala, üreticiler de bahçelerde hasat öncesi son hazırlıklarını tamamlamaya başladı.

Bölgede yaklaşık 204 bin üretici, bahçe temizlikleriyle çay hasadı için gerekli araç gereçlerin teminini büyük oranda tamamladı.

'Çayı kendiniz toplayın'

Rize'de de bahçelerini yabancı otlardan temizleyen üreticiler, çayın toplanma olgunluğuna ulaşmasını bekliyor.

Rize Ticaret Borsası Başkanı Mehmet Erdoğan, pandemi nedeniyle kapalı olan sınır kapısı nedeniyle Gürcistan uyruklu çay tarım işçilerinin Türkiye'ye giriş yapamadığını hatırlatarak, çayın sahiplerince toplanılması çağrısında bulundu.

Erdoğan, şöyle konuştu:

Yaklaşık 100 milyon dolar yurt içinde kaldı

Bu yıl yaklaşık 1 milyon 350 bin ton yaş çay hasadı beklemekteyiz. Bu da Türkiye ve yapmayı planladığımız ihracat için yeterlidir. Gerekli hazırlıkların tamamı yapıldı. Mayıs’ın 10- 15 arası hasadın başlanması planlanıyor. Pandemi sebebiyle bölgemize yabancı işçiler gelemedi. Pandemide yabancı işçiler gelmeyince, 100 milyon dolar gibi paranın yurt dışına çıkışını engellemiş olduk. Pandeminin bu yönden bir faydası oldu. Bu yıl ise pandeminin tamamen bitmesiyle beraber, yurt içinde kalan para, yeniden yurt dışına gidebilir.

'Gelin 90 gün çalışalım'

Buna engel olmamız, çayımızı kendimiz toplamamız lazım. Bu ülke ve bölge ekonomisine büyük katkı sağlıyor. Pandemi öncesi vatandaşımız bu paranın yurt dışına çıktığının farkında değildi. Sezonda yaklaşık 40-45 bin yabancı işçi gelip bölgede çalışıyordu. Bu paranın pandemi döneminde içerde kaldığını gördük. Birinci, ikinci, üçüncü sürgünde toplam 90 gün çalışmamız gerekiyor. 'Gelin 90 gün çalışalım' diye vatandaşlarımızı teşvik ediyoruz.

"Çayımızı biz toplayacağız"

Yaş çay sezonu öncesi tarlada son hazırlıklarını sürdüren Mustafa Büyük ise “Malum çay sezonu başladı. Hasat başlamadan önce bahçe temizliği yapmamız gerekiyor. Önce otları temizleyip sonra çayları belirli bir olgunluğa gelmesini bekleyeceğiz. Daha sonra ise hasada başlayacağız. Çayımızı biz toplayacağız.” diye konuştu.

"Bu sene biraz soğuk geçtiği için çay olgunlaşmıyor"

Zekiye Kazdal da “Hasat öncesi budama yapıyoruz. Sonra gübresini verip, ardından otları temizliyoruz. Bu sene biraz soğuk geçtiği için çay olgunlaşmıyor. Biz mayıs ayının 5’inde çay topladığımız zamanlar olurdu bu sene biraz geç kaldı.” dedi.

Tarlasını temizleyen Emine Erkan ise “Ot çaya karışırsa çayın verimi düşer, kalitesiz çay olur. Çay, bu sene güzel görünüyor. Biz de temizliğini yapıyoruz.” dedi.