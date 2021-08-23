Doğuştan elleri ve ayakları olmayan Hakkarili genç, yardım istiyor

Doğuştan el ve ayakları olmayan 17 yaşındaki genç, protez yardımı istedi. Gencin babası, protez için ilgili firmanın 50 bin lira istediğini, devletin ise bunun 20 binini karşıladığını söyledi.

Hakkari’nin Şemdinli ilçesine bağlı Aşağı Kayalar köyünde ikamet eden 9 nüfuslu Söyler ailesinin dördüncü çocuğu olan Recep Söyler (17), doğuştan el ve ayakları olmadığı için yetkililerden yardım istedi.

Devletin daha önce oğluna protez desteğinde bulunduğunu ancak oğlunun el ve ayaklarının büyümesinden dolayı protezlerin yenilenmesi gerektiğini belirten baba Eşref Söyler, gözyaşlarına hakim olamadı.

“BİZDEN 50 BİN TL İSTİYORLAR”

9 nüfuslu ailesinin geçimini köyde sebze yetiştirerek sağlamaya çalıştığını anlatan acılı baba, “2008 yılında doğuştan el ve ayakları olmayan çocuğumun basında yer alması üzerine bir televizyon kanalı bizi konuk etti. Hayırsever vatandaşların yardımı ile protez ayaklar takıldı. İki yıl sonra ise devletimiz bize sahip çıkarak protez taktı. Çocuğum şu anda 17 yaşına girdi. Protezler uymuyor. Yeni el ve ayak protezleri gerekiyor. İlgili firmalarla görüşmeler sağladık ancak bizden 50 bin TL istiyorlar. Devlet ise bunun sadece 20 bin TL’sini karşılıyor. Protez takacak imkanımız olmadığı için aile olarak perişan olduk. Hayırsever vatandaşlardan ve yetkililerden yardım istiyorum.” dedi.

“DAYANAMIYORUZ”

Oğlunun durumuna üzülen anne İklim Söyler ise, "Elbiselerini bile giyemeyen çocuğumun durumuna üzülüyorum. 'Anne, herkesin el ve ayakları var. Benim el ve ayaklarım neden yok' şeklinde sorular soruyor. Bizler de artık çocuğumuzun bu içler acısı durumuna dayanamıyoruz.” ifadelerini kullandı.