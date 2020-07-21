Dolmuşçular: Plakalarımız taksi plakasına çevrilsin

Son zamanlarda yolcu sayısındaki azalmalardan şikayet eden dolmuş şoförleri, İBB binasının önünde dolmuşları ile eylem yaparken, trafik de bu durumdan olumsuz etkilendi.

İstanbul Saraçhane'de bulunan İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) binası önünde, çok sayıda dolmuşçu bir araya geldi.

Son zamanlardaki yolcu azalmalarından şikayet eden dolmuş şoförlerinin, dolmuşları ile geldiği binanın önünde polis, geniş güvenlik önlemleri aldı.

Gerçekleştirilen eylem sırasında İstanbul'un en işlek yerlerinden olan caddede trafik felç oldu.

"UZUN ZAMANDIR ZOR DURUMDAYIZ"

İBB'nin önündeki boş alana gelen şoförler, dolmuş plakalarının taksi plakasına çevirilmesi isteğiyle eylem yapmasının ardından, basın açıklaması gerçekleştirdi.

İstanbul Taksi Dolmuş Ulaşım Hizmetleri Dernek Başkanı Serkan Altınışık yaptığı açıklamada, "Bizler taksi dolmuş esnafı olarak 572 araç ile uzun zamandan beri zor durumdayız. Araçlarımızın birçoğu siftah etmeden evine gitmektedir. İBB bürokratlarına aylardır anlattığımız sorunlar ne yazık ki gündeme getirilmemesi sonucu esnafın zor durumda olduğu Sayın Ekrem İmamoğlu Başkanımıza anlatmak istedik. Sayın Ekrem İmamoğlu Başkanımızından taksi dolmuş esnafının sorunlarının bizzat dinleyip, esnafın ayakta kalabilmesi için çözüm önerini acil bir şekilde uygulamaya geçirmesini bekliyoruz. Amacımız İstanbul halkına iyi hizmet sunmak. Esnaf olarak ailelerimizin geçimini sağlamaktır" dedi.

"SEÇİMLERDEN ÖNCE VERİLMİŞ SÖZLER VAR"

İstanbul Taksi Dolmuş Ulaşım Hizmetleri Derneği Başkan Yardımcısı İsmet Dalcı ise, "Görüşme sonrasında yarın Genel Sekreter ile görüşme yapılacak randevu haberi şimdi geldi. Genel Sekreter, Toplu Ulaşım Müdürü, Ulaştırma Daire Başkanı ve esnaf ile 15 dakikalık bir toplantı olacak. İlk UKOME toplantısında ise ek gündem maddesi olarak bekliyoruz. Çünkü bize seçimlerden önce verilmiş olan sözler var. Artık esnaf faaliyetlerini sürdüremez noktaya gelmiş durumda. Evimize ekmek götüremiyoruz. İstanbul halkına iyi hizmet sunmak istiyoruz. Maalesef şu an kazancımız asgari ücretin bile altında. Aylık 1.500 lira araçlarımızın getirisi var. Araçlarımız çalışamıyor durumda. Esnafın da buradaki katılımından görüyorsunuz. Biz İstanbul halkına iyi hizmet sunmak isteyen esnafız. Hiçbir taşkınlık ve yanlış hareketimiz olmadı. Buradan belediye yetkililerine ve Ekrem Başkanımıza bir mesajımız olsun. Esnafın isteklerini dikkate alsın." dedi.

"TAKSİMETRE TAKIP TAKSİ OLARAK FAALİYETLERİ SÜRDÜRMESİNİ İSTİYORUZ"

Seçimden önce bu işin çok kolay çözüleceğinin söylendiğini belirten İstanbul Taksi Dolmuş Ulaşım Hizmetleri Derneği Başkan Yardımcısı İsmet Dalcı, "İstanbul'da taksi dolmuş esnafı statü olarak taksi statüsündedir. Gelişen Metro, Marmaray ve Metrobüs ağları ile birlikte bizim iş potansiyelimiz yüzde 75 civarında düştü. İstanbul'da 572 tane taksi dolmuş var. 572 tane taksi dolmuşun ortalama 250 tanesi eskiden olduğu gibi, İçişlerine Bakanlığı'na bağlı olduğumuzdan beri böyleydi. Taksimetre takıp taksi olarak faaliyetleri sürdürmesini istiyoruz. Ekrem Başkanımızın İstanbul'da taksi yetersizliği ile ilgili bir açıklaması oldu. Biz zaten İstanbul Taksiciler Esnaf Odasına kayıtlıyız. Orada bizden 3 tane yönetici ağabeyimiz var. Plakamız taksi plakası. Esnaf sicilinde taksi olarak geçiyoruz. Vergi dairesinde taksi olarak geçiyoruz. Bizim plakalarımız değişmeden bize sadece taksimetre vererek bu iş yapılabilir. Bunların sözü bize çok öncesinden de verildi. Biz farklı bir şey istemiyoruz. Türkiye 81 vilayetten oluşuyor. İzmir, Bursa, Bolu UKOME toplantılarında çok rahat bir şekilde karar alabiliyor ama biz 3 senedir bu işin mücadelesini veriyoruz. Seçimlerden önce çok sözler verildi. Seçimlerden önce durağımıza çok sayıda milletvekili, hatta belediye başkan adaylarımız geldi. Ekrem Başkanımız ve yetkilileri geldi. İstanbul Milletvekilleri geldi. İl başkanımız, ilçe başkanlarımız geldi. Bize verilen söz sizin işiniz çok basit bir şey. Bu çok kolay çözülecek dendi. Ama ne yazık ki bir senedir bu süreçte mağduruz." dedi.

Dolmuşçular: Plakalarımız taksi plakasına çevrilsin - VİDEO



ÜST MERCİLER ESNAFI MAĞDUR EDİYOR

Talepleriyle ilgili farkındalık turu yapmak istediklerini belirten İstanbul Taksi Dolmuş Ulaşım Hizmetleri Derneği Başkanı Serdar Altunışık, “Aylardan beri Büyükşehir Belediyesi'nin toplu ulaşım müdürlüğündeki taleplerimiz gündeme gelmiyor. Alt komisyonlarda defalarca onaylanmasına rağmen üst komisyonlarda onaylanmasına müsaade etmiyorlar. Bu konudan dolayı esnafımızın mağduriyeti var. Artık kazanç sağlayamıyorlar. Araçlarını 13 ay gibi bir süredir kapısının önünde yatıran esnafımız var. Çünkü aracını yenileyemiyor. O sermayesi yok. O yüzden aracını kapısının önünde yatırmayı tercih ediyor. Bizlerin talepleri şudur, geçmişte taksi dolmuşları taksimetre ile çalışma hakları vardı. Bu belli dönem sonra il trafik komisyonu kararlarından sonra belediyeye tahsil edildikten sonra bu kararlar gündeme alınmadı. Ondan dolayı böyle bir mağduriyet doğdu.” dedi.