Dr. Ayşe Hümeyra Ökten Hayatını kaybetti

Hayatını insanlığa ve hastalarına adayan Prof. Dr. Sadettin Ökten'in ablası Dr. Ayşe Hümeyra Ökten, 85 yaşında ebedi aleme irtihal etti.

Celalettin Ökten'in kızı doktor Ayşe Hümeyra Ökten, Medine'de vefat etti.

Hayatını hizmet etmeye adayan Ökten, gittiği ilk hacdan sonra Medine'ye aşık olmuş ve her sene hac mevsiminde Arabistan'da olmak kendisine nasip olmuştu.

"BAŞÖRTÜLÜ İLK KADIN DOKTORDU"

ÖNDER İmam Hatipliler Derneği Genel Başkanı Kamber Çal, yaptığı açıklamada, camia için çok değerli bir ismi ebedi aleme uğurladıklarını belirterek, "Dr. Ayşe Hümeyra Ökten, hem öncü hem adanmış bir isimdir. Ömrünü hak yolunda, hakka ve halka hizmet etmek için geçirdi.

Öncüydü, çünkü hiç kız çocuklarının yüksek tahsil görmediği bir dönemde, tabii ki ailesinin de etkisiyle tıp fakültesinde okudu. İkinci önemli yanı, başörtülü olarak mesleğini yapan ilk kadın doktordu." diye konuştu.

BAKAN ALBAYRAK'TAN BAŞSAĞLIĞI MESAJI

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, vefat eden Ayşe Hümeyra Ökten için bir mesaj yayınladı. Bakan Albayrak, "Ayşe Hümeyra Ökten Hanımefendinin vefatını büyük bir teessürle öğrendim.

Çok sevgili anneannemin ve annemin de doktoru olarak mesleğindeki idealizmine hep hayranlık duyduğumuz Hümeyra Hanımefendiye Allah'tan rahmet, sevenlerine sabır diliyorum. Rabbim mekanını cennet eylesin." dedi.