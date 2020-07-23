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    Drone tespit sistemi, güvenlik güçlerine teslim edildi

    Söz konusu sistem, drone'lara yönelik güvenlik güçlerinin birincil sensörü görevini üstlenecek.
    • DHA
    • 23.07.2020 - 12:07
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    Drone tespit sistemi, güvenlik güçlerine teslim edildi

    Savunma Sanayii Başkanlığı, Retinar FAR-AD Drone Tespit Radar Sistemleri'ni güvenlik güçlerine teslim etti.

    Başkanlığın Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada, "Mini/Mikro İHA Tespit Radar Sistemi Projesi kapsamında Meteksan Savunma tarafından geliştirilen Retinar FAR-AD Drone Tespit Radar Sistemleri güvenlik güçlerimize teslim edildi.

    "BİRİNCİL SENSÖR OLACAK"

    Sistem, geniş alanları otomatik tarayarak drone'lara yönelik güvenlik güçlerinin birincil sensörü olacak." denildi.

    Drone Tespit Radar Sistemleri, güvenlik güçlerine teslim edildi VİDEO

    Drone tespit sistemi, güvenlik güçlerine teslim edildi #1

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