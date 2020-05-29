DSİ paylaştı: Yusufeli Barajı 205 metreye ulaştı

Tamamlandığında gövde yüksekliği bakımından Türkiye'nin en yüksek, dünyanın ise üçüncü barajı olacak olan Yusufeli Barajı'nın gövde yüksekliği 205 metreye kadar çıktı.

Artvin'in Yusufeli ilçesinde Çoruh Nehri üzerinde yapımı devam eden Yusufeli Barajı ve Hidroelektrik Santrali'nin (HES) Projesi gövde yüksekli 205 metreye ulaştı.

Dökülen gövde beton miktarı ise 2 milyon 985 bin metreküp seviyesinde olduğu açıklandı.

DSİ 26 Bölge Müdürlüğü, son verileri ve görüntüleri paylaştı.

TÜRKİYE'NİN EN YÜKSEK BARAJI

Tamamlandığında Yusufeli Barajı ve Hidroelektrik Santral Projesi'nin kurulu gücü, 558 megavat ve yıllık enerji üretimi 1 milyar 888 milyon kilovatsaat olacak. Projenin santral binası ve enerji yapılarında betonlama çalışmaları planladığı şekilde devam ederken, enerji santralinin elektro mekanik parçalarının montajları da inşaat faaliyetlerine bağlı olarak yürütülüyor.

Türkiye'nin en yüksek barajı 205 metreye ulaştı İZLE

600 BİN KİŞİNİN İHTİYACI KARŞILANACAK

Yusufeli Barajı, 275 metre gövde yüksekliğiyle 100 katlı bir gökdelen yüksekliğine ulaşacak. Baraj gövdesinde kullanılacak 4 milyon metreküp beton, Artvin'den Edirne'ye 13 metre platform genişliğinde beton yol yapılmasını sağlayacak kapasiteye sahip bulunuyor. Projeyle üretilen enerji sayesinde yaklaşık 600 bin kişinin enerji ihtiyacı karşılanabilecek.