Düğünler yasaklandı mı? Düğün yasağı hangi illerde geçerli?

Düğünler yasaklandı mı? Düğün yasağı hangi illerde geçerli?

Düğün yasağı hangi illerde olacak? Adana, Ağrı, Ankara, Bursa, Çorum, Diyarbakır, Erzurum, Gaziantep, Kayseri, Konya, Mardin, Şanlıurfa, Van ve Yozgat'ta düğün, kına gecesi, nişan yasağı geldi.

Koronavirüs pandemisinin yaz döneminde en çok etkilediği durumlardan biri de düğün, kına, nişan gibi toplu organizasyonlar oldu.

Sağlık Bakanlığı, İl Hıfzısıhha Kurulları ve valilikler her ne kadar geniş kapsamlı çalışmalar yürütse de vatandaşlar çoğu zaman kuralları ihlal edecek sosyal mesafe ve maske kurallarını ihlal edecek şekilde toplu organizasyonları gerçekleştirdi.

DÜĞÜNLER YASAKLANDI MI?

Birçok ilde artan Covid-19 vakalarına karşı önlemler alınmaya devam edilince akıllara 'Düğünler yasaklandı mı ya da yasaklanacak mı?' sorusu geldi.

Düğün, kına, nişan organizasyonlarında kısıtlamaya gidildi. Düğün, kına ve nişan organizasyonları bazı illerde yasaklandı. Peki, hangi illerde düğün, kına ve nişan organizasyonları yasaklandı? Detaylar haberimizde...

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI HANGİ İLLERE DÜĞÜN YASAĞI GETİRDİ

Son dakika haberine göre, İçişleri Bakanlığı, Adana, Ağrı, Ankara, Bursa, Çorum, Diyarbakır, Erzurum, Gaziantep, Kayseri, Konya, Mardin, Şanlıurfa, Van ve Yozgat'ta sünnet düğünü, kına gecesi, nişan gibi etkinliklere yarından itibaren müsaade edilmeyeceğini bildirdi.

DÜĞÜN YASAĞI 14 İLE VURDU

İçişleri Bakanlığınca yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında yayımlanan genelgeye göre, söz konusu 14 ilde yapılacak düğün ve nikahlar, en fazla 1 saat içinde tamamlanacak.

15 YAŞ ALTI VE 65 YAŞ ÜSTÜNE KORONAVİRÜS TEDBİRİ

Belirlenen illerde düğün salonlarında dans ve oyuna izin verilmeyecek, sandalye ve koltuk düzeni dans ve oyun alanlarını kapatacak şekilde oluşturulacak.

Bu illerde, gelin ile damadın birinci ve ikinci derece yakını olmayan 65 yaş ve üzeri vatandaşlar ile 15 yaş altı çocukların düğünlere ve nikah merasimlerine katılması yasaklanacak.

Söz konusu 14 ilde her nikah merasiminde en az bir kamu görevlisi (kolluk, zabıta vb.) bulunacak ve denetim faaliyetlerine ağırlık verilecek.

KORONAVİRÜS TEDBİRLERİNE UYMAYANLARA YAPTIRIM UYGULANACAK

Ülke genelinde ise kamu kurum ve kuruluşlarında yemekhane hizmeti ve paketli su servisi hariç her türlü yiyecek içecek ikramı geçici süreyle durdurulacak.

Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 27 ve 72'nci maddeleri uyarınca gerekli kararlar valiliklerce ivedilikle alınarak 26 Ağustos'tan itibaren uygulanmaya başlanılacak.

Vali ve kaymakamlıklarca konu hakkında gerekli hassasiyetin gösterilerek uygulamanın belirtilen çerçevede eksiksiz bir şekilde yerine getirilmesi sağlanacak.

Tedbirlere uymayanlarla ilgili Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282'nci maddesi gereğince idari para cezası verilecek. Aykırılığın durumuna göre kanunun ilgili maddeleri gereğince işlem yapılacak, konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanununun 195'inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemler başlatılacak.

DÜĞÜNLER HANGİ İLLERDE YASAK?

İçişleri Bakanlığı'nın son açıklamasına göre yeni bir bilgilendirme yapılana kadar Adana, Ağrı, Ankara, Bursa, Çorum, Diyarbakır, Erzurum, Gaziantep, Kayseri, Konya, Mardin, Şanlıurfa, Van ve Yozgat'ta sünnet düğünü, kına gecesi, nişan gibi etkinliklere izin verilmeyecek...