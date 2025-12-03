Dünyanın gözü Konya'da! Şeb-i Arus Haftası 2025: Şeb-i Arus ne zaman kutlanacak?

- Şeb-i Arus törenleri, Mevlânâ Celaleddin-i Rûmî'nin vuslat yılı anısına 17 Aralık'ta Konya'da düzenlenecek.
- 2025 yılı programı, 10–17 Aralık tarihleri arasında "Mevlânâ Haftası" kapsamında gerçekleştirilecek.
- Bu dönemde semâ ayinleri, paneller, söyleşiler ve konserler gibi etkinlikler yapılacak.
“Şeb-i Arus”, Farsçada “Düğün Gecesi” anlamına gelir.
Mevlana, ölüm gününü “Allah’a kavuşma” olarak gördüğü için bu geceyi bir ayrılık değil, bir vuslat olarak kabul eder. Bu nedenle Şeb-i Arus, bir matem günü değil; ilahi aşka, birlik ve insanlık sevgisine dair derin bir anlam taşır.
Şeb-i Arus, yalnızca Türkiye’de değil; İran’dan ABD’ye, Japonya’dan Almanya’ya kadar birçok ülkeden ziyaretçiyi Konya’da bir araya getiriyor.
UNESCO tarafından “İnsanlığın Somut Olmayan Kültürel Mirası” olarak kabul edilen bu özel hafta, milyonlar tarafından sabırsızlıkla bekleniyor.
Peki; Şeb-i Arus ne zaman kutlanacak? Şeb-i Arus nasıl kutlanır, neler yapılır? İşte, anlamı ve önemi...
ŞEB-İ ARUS NE ZAMAN 2025
Şeb-i Arus törenleri, her yıl olduğu gibi 17 Aralık’ta Mevlânâ’nın Hakk’a vuslatının yıl dönümünde gerçekleştirilecek.
2025 yılı Şeb-i Arus programı ise 10–17 Aralık 2025 tarihleri arasında düzenlenecek olan “Mevlânâ Haftası” çerçevesinde yapılacak.
NASIL KUTLANIR
Bu özel hafta boyunca Konya’da:
Semâ ayinleri
Uluslararası paneller ve söyleşiler
Kültürel ve sanatsal etkinlikler
Mevlânâ Müzesi özel programları
Tasavvuf müziği konserleri düzenlenecek.