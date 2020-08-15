Dolar
7.3571
0.2206%
Euro
8.7139
0.4125%
Altın
1944.58
-0.4693%
Borsa
1083.83
-1.4932%
G. Altın
460.112
-0.1956%
Bitcoin
86968.09
2.1556%
22ºC
İstanbul
Açık 22 C
    Duygu D. olayında şüpheli Mehmet K. tutuklandı

    Duygu D. olayında şüpheli Mehmet K. tutuklandı

    Bir apartmandan düşerek hayatını kaybeden Duygu D. olayında yürütülen soruşturma kapsamında Mehmet K., Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklandı.
    • İHA
    • 15.08.2020 - 03:38
    WhatsApp ile paylaş Google News'de takip et
    Duygu D. olayında şüpheli Mehmet K. tutuklandı

    Gaziantep'in Şehitkamil ilçesi Batıkent Mahallesi Vehbi Dinçerler Caddesi üzerindeki bir apartmanın 4'üncü katından düşerek ya da düşürülerek hayatını kaybeden Duygu D. (17) olayında karar verildi.

    Olayın hemen ardından yapılan çalışmalar sonucu gözaltına alınan şüpheli Mehmet K., gün boyu süren işlemlerinin ve sorgusunun ardından çıkarıldığı Sulh Ceza Hakimliği tarafından adam öldürme suçunun nitelikli hali ve çocuğun cinsel istismarı suçlarından tutuklandı.

    Tutuklanan Mehmet K., gün içinde emniyetteki ilk ifadesinde olayı görmediği yönünde ifade vermiş ve olayla ilgisi bulunmadığını iddia etmişti.

    Duygu D. olayında şüpheli Mehmet K. tutuklandı VİDEO


    Duygu D. olayında şüpheli Mehmet K. tutuklandı #1

    VALİ GÜL'DEN AÇIKLAMA

    Öte yandan tutuklama kararı sonrası açıklama yapan Gaziantep Valisi Davut Gül, "Gaziantep'te vefat eden Duygu D. öğrencimize/kardeşimize Allah'tan rahmet diliyorum.

    Olayın şüphelisi Mehmet K. çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştır. Acı hepimizin acısıdır.

    Bundan sonraki süreç bağımsız mahkemeler tarafından yürütülecektir. Şehrimizin başı sağolsun" ifadelerini kullandı.

    Duygu D. olayında şüpheli Mehmet K. tutuklandı #2

    Duygu D. olayında şüpheli Mehmet K. tutuklandı #3

    Duygu D. olayında şüpheli Mehmet K. tutuklandı #4

    Duygu D. olayında şüpheli Mehmet K. tutuklandı #5

    Görüş Bildir