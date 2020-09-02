Duygu Demirdağ kimdir, kaç yaşında? Duygu Demirdağ hangi kanalda çalışıyor? Hayatı ve biyografisi

Duygu Demirdağ kimdir, kaç yaşında? Duygu Demirdağ hangi kanalda çalışıyor? Hayatı ve biyografisi

Olay TV'nin kadrosuna dahil olan Duygu Demirdağ kimdir, nereli ve kaç yaşında? Duygu Demirdağ'ın siyasi görüşü nedir? Duygu Demirdağ ne mezunu? Duygu Demirdağ'ın hayatı ve biyografisi...

Bursa'da yayın yapan Olay TV, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na yakın isimler tarafından satın alınarak, merkezi İstanbul'a taşındı.

Yapılanmaya giden kanalın kadrosunda yeni isimler yer almaya başladı. Nevşin Mengü'nün Olay TV'ye geçmesinin ardından, 'Olay TV kadrosunda kimler olacak? Olay TV'de hangi isimler yer alıyor?' gibi soruların cevapları da merak edilmeye başlandı.

OLAY TV'NİN YENİ TRANSFERİ DUYGU DEMİRDAĞ KİMDİR?

Olay TV, Nevşin Mengü'den sonra Duygu Demirdağ'ı da ekibine dahil etti. CNN Türk ekranlarından aşina olunan 'Duygu Demirdağ kimdir' sorusu sorulmaya başlandı. Duygu Demirdağ'ın kim, nereli ve kaç yaşında olduğunu, Duygu Demirdağ'ın televizyon kariyerini ve siyasi görüşünü merak edenler için detaylar haberimizde...

DUYGU DEMİRDAĞ'IN SİYASİ GÖRÜŞÜ NEDİR?

CHP'li Beylikdüzü Belediyesi'nin etkinliklerinde boy gösteren TV programı sunucusu Duygu Demirdağ, 1987 yılında, Bursa'da doğdu.

DUYGU DEMİRDAĞ TV KARİYERİNE NASIL BAŞLADI?

Uludağ Üniversitesi İngilizce Öğretmenliği Bölümü'nden 2008 yılında mezun olan 'Duygu Demirdağ TV kariyerine nasıl başladı?' sorusunun cevabı da merak konusu oldu.

Olay TV'nin yeni ismi Duygu Demirdağ, Yüksek lisansını Londra, Middlesex University'de "Medya ve İletişim Yönetimi" alanında yaptı. İspanya, Universidad de Salamanca'da "İspanyol ve Latin Amerika Sineması" ve "Avrupa Birliği Ekonomi ve Politikası" alanlarında eğitim aldı.

Televizyonculuğa, üniversite yıllarında, Line Media Group bünyesinde spiker ve program yapımcısı olarak başlayan Duygu Demirdağ, 3 yıl boyunca hafta sonu ana haber bültenini sundu, "Bu Gece" isimli gece bülteninin editörlüğünü ve sunuculuğunu üstlendi.

Duygu Demirdağ, adını Tornatore'nin efsane filmi 'Stanno Tutti Bene'den; ilhamını, herkesin keyfini yerine getirme hayalinden alan kültür-sanat programı "Herkesin Keyfi Yerinde"nin yapımcılığını ve sunuculuğunu yaptı.

Gündemi akademisyenler, haberciler, sanatçılar ve iletişimcilerle konuştu, "Keyfimiz gerçekten yerinde mi diye?" sordu.

DUYGU DEMİRDAĞ'IN CNN TÜRK KARİYERİ

CNN Türk Haber Merkezi’ne 2010 yılında katıldı. Muhabir olarak, “Türkiye’nin Enerji Haritası, Yeni Muhafazakarlar, Yokluk 4 Mevsim, Yunanistan Ekonomik Krizi” gibi dosyaları hazırladı.

Duygu Demirdağ, sahadan, stüdyoya geçiş yaptı. Gece Haberleri ile başladığı spikerlik yolculuğuna 2 yıl boyunca Hafta Sonu Ana Haber’i sunarak devam etti. Seçim dönemlerinde ve siyasi partilerin kurultay süreçlerinde özel yayınlarla ekranda olan Duygu Demirdağ, Gündem Özel tartışma programının moderatörlüğünü yaptı.

İnsanlık Hali programını hazırlayıp sunan Duygu Demirdağ, İngilizce ve İspanyolca moderatörlük yapıyor. Biyografi kitapları yazıyor.