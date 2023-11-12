Düzce Anadolu Otoyolu'nda can pazarı: 1 ölü, 7 yaralı Düzce Anadolu Otoyolu'nda iki aracın çarpıştığı trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 7 kişi yaralandı.

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İHA

Anadolu Otoyolu Düzce ili Gümüşova ilçesi Yeşilyayla köyü mevkiinde, Akif K. idaresindeki 06 KYT 42 plakalı Mercedes marka otomobil, aynı istikamette seyir halinde olan ve bariyerlere çarpıp savrulan İhsan Süzer idaresindeki 60 AY 470 plakalı Fiat marka otomobille çarpıştı.

Bariyerlere saplandı

Çarpışmanın etkisi ile Fiat marka otomobil bariyerlere saplandı. Kaza sebebi ile yol kısmen trafiğe kapandı.

İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Bölgeye ulaşan ekipler her iki araçta da sıkışan sürücü ve yolculara müdahalede bulundu.

Sürücü yaşamını yitirdi

Sürücü İhsan Süzer'in hayatını kaybettiği belirlenirken, Fiat marka otomobilde bulunan Melisa S. yaklaşık 30 dakikalık çalışmanın ardından sıkıştığı yerden kurtarıldı.

Yaralılar tedavi altında

Kazada yaralanan Arif K., Bünyamin K., Hatice K., Sema K., Sultan S., Melisa S. ve Mert S. Düzce ve Hendek devlet hastanelerine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazadan dolayı tek şeritten verilen yol araçların kaldırılmasının ardından normal seyrine döndü.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)