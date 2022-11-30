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    Düzce depreminde polisler öğrencilerden helallik istedi

    Deprem bölgesine Zonguldak'tan gelen görevli polisler, kaldıkları yurttan ayrılmadan önce öğrencilere helallik notu ve bir miktar para bıraktı.
    • 30.11.2022 - 11:55
    • Güncelleme : 30.11.2022 - 12:32
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    Düzce depreminde polisler öğrencilerden helallik istedi

    Düzce, 23 Kasım gecesi 5.9 şiddetindeki depremle sarsıldı.

    Yaşanan depremin ardından kente birçok ilden sağlık, kurtarma ve güvenlik personeli seferber olup bölgeye gönderildi.

    Zonguldak İl Emniyet Müdürlüğü Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü'nde görevli olan polis ekipleri, deprem bölgesine sevk edildi.

    Öğrenci yurdunda kaldılar

    Şehir dışından bölgeye gelen polisler, dinleme ve yemek ihtiyaçları için Gençlik ve Spor Bakanlığı'na bağlı Aliya İzzetbegoviç Erkek Öğrenci Yurdu'na yerleştirildi.

    Burada bir süre kalan ekipler, barınma ihtiyaçları için öğrencilere ait malzemelerden kullanmak zorunda kaldı.

    Düzce depreminde polisler öğrencilerden helallik istedi #1

    Helallik notu bıraktılar

    Öğrencilere ait odalarda kalıp, zaman zaman buradaki malzemeleri kullanan polisler, yurttan ayrılmadan önce yataklara,"Burada kaldığımız süre boyunca tuvalet kağıdı ve bunun gibi malzemelerden biraz kullandık. Hakkınızı helal edin. Zonguldak Çevik Kuvvet." yazılı not ile bir miktar para bıraktı.

    DHA'nın haberine göre, yurt yetkilileri notu paylaşarak, polisler ekiplerine ince düşüncelerinden dolayı teşekkür etti.

    Düzce depreminde polisler öğrencilerden helallik istedi #2

    Düzce depreminde polisler öğrencilerden helallik istedi #3

    Düzce depreminde polisler öğrencilerden helallik istedi #4


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