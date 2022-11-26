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    Düzce depreminden etkilenenler, binalarının hasar durumunu öğrenebilecek

    Düzce depreminden etkilenen vatandaşlar oturdukları binanın hasar durumunu, "http://hasartespit.csb.gov.tr" internet adresinden öğrenebilecek.
    • 26.11.2022 - 07:41
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    Düzce depreminden etkilenenler, binalarının hasar durumunu öğrenebilecek

    Çarşamba günü saat 04:08 sularında Düzce'nin Gölyaka ilçesi merkezli, 5.9 büyüklüğündeki depremde 321 binada hasar oluşurken, 8 binanın ağır hasar aldığı tespit edilmişti.

    Hasar tespiti, internet üzerinden sorgulanabilecek

    Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Düzce'de depremden etkilenen vatandaşların "https://hasartespit.csb.gov.tr" internet adresi üzerinden kimlik numarası veya adres ile sorgulama yaparak bina hasar durumlarını öğrenebilecekleri bildirildi.

    AA'nın haberine göre; açıklamada, vatandaşların ayrıca bakanlığın Düzce'deki mobil iletişim aracındaki uzmanlardan bilgi alabileceği belirtildi.

    Düzce depreminden etkilenenler, binalarının hasar durumunu öğrenebilecek #1


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