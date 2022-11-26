Düzce depreminden etkilenenler, binalarının hasar durumunu öğrenebilecek

Düzce depreminden etkilenen vatandaşlar oturdukları binanın hasar durumunu, "http://hasartespit.csb.gov.tr" internet adresinden öğrenebilecek.

Çarşamba günü saat 04:08 sularında Düzce'nin Gölyaka ilçesi merkezli, 5.9 büyüklüğündeki depremde 321 binada hasar oluşurken, 8 binanın ağır hasar aldığı tespit edilmişti.

Hasar tespiti, internet üzerinden sorgulanabilecek

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Düzce'de depremden etkilenen vatandaşların "https://hasartespit.csb.gov.tr" internet adresi üzerinden kimlik numarası veya adres ile sorgulama yaparak bina hasar durumlarını öğrenebilecekleri bildirildi.

AA'nın haberine göre; açıklamada, vatandaşların ayrıca bakanlığın Düzce'deki mobil iletişim aracındaki uzmanlardan bilgi alabileceği belirtildi.