Düzce’de apartman dairesinde yangın çıktı Düzce’de 5 katlı binanın birinci katında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

İHA

Düzce'de Konuralp 505. Sokak üzerinde bulunan 5 katlı binanın 1. katında, bir apart firmasına ait olan evde belirlenemeyen bir sebeple yangın çıktı.

Alevlerin yükseldiğini gören vatandaşlar durumu Düzce Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü’ne bildirdi.

Yangın kısa sürede söndürüldü

Kısa süre içerisinde bölgeye gelen ekipler alev topuna dönen evdeki yangını kısa süre söndürdü.

Soğutma çalışması yapılan evde maddi hasar meydana gelirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)