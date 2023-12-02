Düzce’de apartman dairesinde yangın çıktı

İHA
Düzce'de Konuralp 505. Sokak üzerinde bulunan 5 katlı binanın 1. katında, bir apart firmasına ait olan evde belirlenemeyen bir sebeple yangın çıktı.
Alevlerin yükseldiğini gören vatandaşlar durumu Düzce Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü’ne bildirdi.
Yangın kısa sürede söndürüldü
Kısa süre içerisinde bölgeye gelen ekipler alev topuna dönen evdeki yangını kısa süre söndürdü.
Soğutma çalışması yapılan evde maddi hasar meydana gelirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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