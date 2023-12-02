Düzce'de denetimde sürücülere ceza yağdı Düzce’de şehir merkezinde ışık donanımı denetiminde sürücülere ceza yağdı.

İHA

Düzce’de polis ekiplerince ışık donanımı denetimi yapıldı.

Hatalı sürücülere göz açtırılmadı

Şehir merkezinde yapılan denetime onlarca sürücü girdi. Araçlarda başka sürücülerin gözünü yorabilecek ışık donanımları denetlendi.

Araç farlarında farklılık gösteren araç sürücülerine 436’şar lira cezai işlem uygulandı.

Ayrıca bir sürücü emniyet kemeri takmaması sebebi ile polis ekiplerinin “Niye emniyet kemeri takmıyorsun” sorusuna “Yakın bir yere gidiyordum. O yüzden takmadım. Ne yapsanız haklısınız” ifadelerini kullandı. Sürücüye 436 lira ceza yazıldı.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)