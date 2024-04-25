Düzce’de dolandırıcı operasyonu

İHA
Türkiye genelinde dolandırıcılık suçlarının önlenmesi için eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Dolandırıcı operasyonunda 4 gözaltı
Bu çerçevede Düzce’de Siber Suçlarla mücadele büro amirliği ekipleri Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde planlı ve projeli operasyon düzenledi.
Operasyonlarda kendilerini kamu görevlisi, banka, sigorta şirketi ve kredi kurumu çalışanı olarak tanıtmak suretiyle dolandırıcılık olaylarına karışan 4 şüpheli gözaltına alındı.
1 kişi tutuklandı
Hakim karşısına çıkarılan şüpheli şahıslardan 1’i tutuklanırken, 3’ü adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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